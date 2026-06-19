Zmiany w rządzie! Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na stanowisko wiceminister obrony narodowej

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-06-19 8:38

Premier Donald Tusk powołał Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką na stanowisko wiceminister obrony narodowej - poinformowano na piątkowej uroczystości w MON z udziałem wicepremiera, szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Dziękuję za zaufanie i powierzenie nowej misji. Dziś kierujemy nasze wysiłki na budowę odporności naszego państwa. W kolejnych miesiącach mojej pracy skupię się na dalszej rozbudowie i transformacji Wojska Polskiego, a także na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego - podkreśliła nowa wiceszefowa MON.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w ciemnej marynarce i białej bluzce z apaszką, przemawia z mównicy, za nią zamazane tło z fragmentem wojskowego pojazdu. Szczegóły o jej powołaniu na wiceminister obrony narodowej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: ART SERVICE / Super Express

- Prezes Rady Ministrów decyzją z dnia 17 czerwca 2026 r. panią Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką powołał z dniem 18 czerwca 2026 r. na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Decyzję podpisał Prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk – przekazano na uroczystości.

Jak podkreślił szef MON: - Ważna informacja dla wszystkich Polek i wszystkich kobiet – to właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji Sił Zbrojnych oraz budowę relacji sojuszniczych z innymi państwami, a także za wzmacnianie gospodarki poprzez rozwój przemysłu obronnego.

Co wiemy o Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej?

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełni w rządzie funkcję pełnomocniczki ds. SAFE. Jak czytamy na stronie KPRM, to absolwentka gospodarki światowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, studiów podyplomowych z dyplomacji w Collegium Civitas oraz studiów doktoranckich SGH.  Ukończyła kurs dziennikarstwa multimedialnego agencji Reuters w Londynie, Szkołę Liderów Politycznych, Leadership Academy for Poland (program we współpracy z Harvard Kennedy School) oraz CEU Democracy Institute Leadership Academy w Budapeszcie.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka uznana przez German Marshall Fund za jedną z przyszłych liderek Europy w programie The German Marshall Fund Brussels Forum Young Professionals Summit. Prelegentka na takich konferencjach jak UCL Leaders Conference w Londynie czy Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Członkini Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ekspertka projektu Team Europe Direct, zajmującego się edukacją ekspercką dotyczącą Unii Europejskiej w Polsce. Założycielka promującego i wspierającego równouprawnienie ogólnopolskiego stowarzyszenia "Kobiety w Centrum".

W latach 2016-2018 pracowała w Komisji Europejskiej w Brukseli specjalizując się w tematach gospodarczych, polityce obronnej i kosmicznej. Wcześniej była korespondentką "Wiadomości" TVP w Brukseli, reporterką Panoramy TVP2 oraz "Wydarzeń" Polsatu. Relacjonowała politykę krajową i międzynarodową – m.in. wybory w USA, zamachy terrorystyczne w Paryżu i Brukseli, unijne szczyty oraz Brexit. 

W latach 2019-2023 była szefową zespołu doradców Władysława Kosiniaka-Kamysza, a w 2020 r. szefową sztabu w jego kampanii prezydenckiej. 4 stycznia 2024 r. powołana na funkcję podsekretarza stanu w pionie ds. Unii Europejskiej. W październiku 2025 r. powołana na funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy.

AMBASADOR NOWAKOWSKI O TRAKTACIE Z NIEMCAMI: W Polsce rozpętano antyniemiecką histerię, stąd brak gwarancji bezpieczeństwa w umowie
Najsztub pyta
ZASTĄPIĄ NAWROCKIEGO? KALISZ UJAWNIA: TEGO BOI SIĘ NAJBARDZIEJ! | Najsztub Pyta
Najsztub pyta
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki