Zmiany w rządzie! Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na stanowisko wiceminister obrony narodowej

- Prezes Rady Ministrów decyzją z dnia 17 czerwca 2026 r. panią Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką powołał z dniem 18 czerwca 2026 r. na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Decyzję podpisał Prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk – przekazano na uroczystości.

Jak podkreślił szef MON: - Ważna informacja dla wszystkich Polek i wszystkich kobiet – to właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji Sił Zbrojnych oraz budowę relacji sojuszniczych z innymi państwami, a także za wzmacnianie gospodarki poprzez rozwój przemysłu obronnego.

Co wiemy o Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej?

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełni w rządzie funkcję pełnomocniczki ds. SAFE. Jak czytamy na stronie KPRM, to absolwentka gospodarki światowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, studiów podyplomowych z dyplomacji w Collegium Civitas oraz studiów doktoranckich SGH. Ukończyła kurs dziennikarstwa multimedialnego agencji Reuters w Londynie, Szkołę Liderów Politycznych, Leadership Academy for Poland (program we współpracy z Harvard Kennedy School) oraz CEU Democracy Institute Leadership Academy w Budapeszcie.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Ważna informacja dla wszystkich Polek i wszystkich kobiet – to właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji Sił Zbrojnych oraz budowę relacji sojuszniczych z innymi państwami, a także za wzmacnianie gospodarki poprzez rozwój… pic.twitter.com/ZlqkdgWJqZ— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 19, 2026

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka uznana przez German Marshall Fund za jedną z przyszłych liderek Europy w programie The German Marshall Fund Brussels Forum Young Professionals Summit. Prelegentka na takich konferencjach jak UCL Leaders Conference w Londynie czy Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Członkini Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ekspertka projektu Team Europe Direct, zajmującego się edukacją ekspercką dotyczącą Unii Europejskiej w Polsce. Założycielka promującego i wspierającego równouprawnienie ogólnopolskiego stowarzyszenia "Kobiety w Centrum".

W latach 2016-2018 pracowała w Komisji Europejskiej w Brukseli specjalizując się w tematach gospodarczych, polityce obronnej i kosmicznej. Wcześniej była korespondentką "Wiadomości" TVP w Brukseli, reporterką Panoramy TVP2 oraz "Wydarzeń" Polsatu. Relacjonowała politykę krajową i międzynarodową – m.in. wybory w USA, zamachy terrorystyczne w Paryżu i Brukseli, unijne szczyty oraz Brexit.

W latach 2019-2023 była szefową zespołu doradców Władysława Kosiniaka-Kamysza, a w 2020 r. szefową sztabu w jego kampanii prezydenckiej. 4 stycznia 2024 r. powołana na funkcję podsekretarza stanu w pionie ds. Unii Europejskiej. W październiku 2025 r. powołana na funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy.

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