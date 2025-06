Zły czas Rafała Trzaskowskiego trwa. Trafił pod lupę śledczych od afery śmieciowej!

To nie jest najlepszy czerwiec w życiu Rafała Trzaskowskiego. Najpierw 1 czerwca o godzinie 21 cieszył się on ze zwycięstwa w wyborach prezydenckich, gdzie owa radość trwała jedynie 2 godziny, a od 2 czerwca i oficjalnych wyników PKW zaczął się czas smutku. Teraz RMF FM informuje, że prokuratura bada możliwą rolę prezydenta Warszawy w stołecznej aferze śmieciowej! Śląski wydział Prokuratury Krajowej wyłączył do odrębnego postępowania wątek dotyczący właśnie władz stolicy.

i Autor: Art Service/Super Express Rafał Trzaskowski