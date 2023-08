Złe wieści dla Jarosława Kaczyńskiego. Sondaż jasno to pokazuje

Jarosław Kaczyński i inni politycy PiS robią, co mogą, by już teraz zachęcić jak najwięcej wyborców do głosowania na ich partię. Jak się okazuje, najnowszy sondaż United Surveys przeprowadzony dla Wirtualnej Polski pokazuje, że nie mają szans na zdobycie tylu głosów, by po raz kolejny cieszyć się samodzielną większością w Sejmie. To nie są dobre informacje dla prezesa PiS. W podobnej sytuacji znajduje się także KO.

Z badania wynika, ze PiS może liczyć na 32,9 proc. głosów respondentów, co według prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego oznacza, że otrzymałby 177 mandatów. KO z kolei dostało 28,1 proc. poparcia, co daje 148 mandatów. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 13,2 proc., uzyskując tym samym 59 mandatów.

Na dalszych miejscach znalazła się Trzecia Droga (polska 2050 i PLS) z 10,6 proc. głosów i 43 mandatami oraz Lewica z 8,8 proc. głosów i 32 mandatami. Do Sejmu nie weszłaby Agrounia z wynikiem 0,6 proc. Z kolei 5,8 proc. badanych nie wie, na kogo by zagłosowało.

