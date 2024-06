Zła wiadomość dla Trzaskowskiego. W Koalicji Obywatelskiej coraz częściej mówi się o prawyborach prezydenckich

O co chodzi?

Tobiasz Bocheński dopiero co został wybrany do Parlamentu Europejskiego i już zajada się belgijskimi frytkami [ZDJĘCIA]

Sikorski raz już walczył w prawyborach

W sprawie prawyborów to właśnie PO przecierała w Polsce szlaki. W 2010 roku Bronisław Komorowski (72 l.) pokonał w wewnętrznym starciu Radosława Sikorskiego i później został prezydentem. - Mamy dobre doświadczenia. Tamte prawybory zdominowały debatę publiczną i zainicjowały właściwą kampanię. Sprawa jest więc otwarta – mówi nam Grzegorz Schetyna. Z kolei Katarzyna Piekarska (57 l.) zastrzega. - Jeśli pojawi się jakiś konkretny kontrkandydat Rafała Trzaskowskiego, to prawybory byłyby dobrym pomysłem – mówi posłanka KO. - To ciekawy pomysł, gdy potrzebna jest wewnętrzna dyskusja. Ewentualne decyzje podejmie kierownictwo – twierdzi Karolina Pawliczak (48 l.).

Sikorski, Trzaskowski, a może Tusk?

Na ten moment Sikorski nie złożył jednak twardej deklaracji, a jedynie sugeruje gotowość walki w przyszłym roku. Widać jednak że w KO jest niemal powszechne poparcie dla idei kampanijnego przedbiegu. Prawybory nie dojdą jednak do skutku jeżeli w Pałacu Prezydenckim będzie chciał zamieszkać premier Donald Tusk (67 l.). Lider Platformy Obywatelskiej nie mógłby sobie pozwolić na ryzyko porażki z Rafałem Trzaskowskim. - Wtedy walka partyjnych buldogów odbyłaby się pod dywanem, nietrudno przewidzieć, że wygrałby ją premier – mówi nam jeden z polityków KO.

NIŻEJ ZDJĘCIA POKAZUJĄCE, JAK MIESZKA TRZASKOWSKI

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ - Grzegorz Schetyna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.