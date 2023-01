Ziobro wystosował list do Dudy. Mówi o podważaniu uprawnień prezydenta i przemocy

Zbigniew Ziobro postanowił stworzyć list otwarty, w którym zwraca się wprost do Andrzeja Dudy. W ten sposób chce pokazać wszystkie wady pobrania środków KPO oraz zmian zawartych w nowelizacji ustawy o SN. Treść ukazała się 16 stycznia w „Naszym dzienniku” i „Do rzeczy”. - Szanowny panie prezydencie! Wspólne działanie krajów Unii Europejskiej na rzecz wyjścia z kryzysu po pandemii nie może polegać na narzucaniu Polsce przemocą rozwiązań sprzecznych z interesem naszego państwa i konstytucją – czytamy. Minister sprawiedliwości otwarcie stwierdził, że uprawnienia głowy państwa mogą zostać naruszona. - Podyktowana przez Komisję Europejską ustawa o Sądzie Najwyższym podważa konstytucyjne uprawnienia prezydenta do powoływania sędziów i trwałość dokonanych przez pana powołań – wylicza w liście Zbigniew Ziobro. Podkreślił także, że projekt narzucony przez Brukselę jest antyunijny i sprzeczny z polską konstytucją. Jego zdaniem Polacy są wprowadzani w błąd, bowiem te środki nie są dotacją, a ukrytym i drogim kredytem, który trzeba będzie spłacić. - Polska będzie musiała wpłacić z tego tytułu do Unii Europejskiej kwotę co najmniej 300 miliardów złotych – czytamy w liście. Widać, że Zbigniew Ziobro jest bardzo poruszony całą sytuacją.

