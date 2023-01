Miarka się przebrała! Przemysław Czarnek nazwany "prymitywem". To, co zrobił, nie mieści się w głowie

Konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem

Dawid Kubacki zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Wygrał Norweg Halvor Egner Granerud, a trzecie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft. Kubacki nadal prowadzi w klasyfikacji generalnej cyklu. Granerud okazał się lepszy od Polaka o zaledwie 1,1 pkt. Kraft od zwycięzcy był gorszy o 9,2 pkt. Rywalizację w Zakopanem z trybun oglądał prezydent Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda kibicował zawodnikom uczestniczącym w konkursie indywidualnym Pucharu Świata w skokach narciarskich.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni i z całego serca gratulujemy i dziękujemy panu Dawidowi Kubackiemu" – mówił prezydent po zawodach. Relacjonował, że wręczając nagrodę i gratulując powiedział Dawidowi Kubackiemu: +panie Dawidzie jestem niezwykle dumny, że mogę po raz kolejny, po Wiśle, uścisnąć panu dłoń na podium+. "To naprawdę piękny dzień" – podkreślił Andrzej Duda. Jak dodał, to wspaniale, że jedno z trzech najwyższych miejsc zajął polski zawodnik, choć Dawidowi Kubackiemu do zwycięstwa zabrakło 1,1 pkt. "Bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy naszym zawodnikom" – zaznaczył prezydent.

