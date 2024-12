Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 12.12.2024

Beata Szydło pomoże Karolowi Nawrockiemu. Była premier mówi o szczegółach zaangażowania w kampanię

Beata Szydło była szefową zwycięskiej kampanii Andrzeja Dudy w 2015 roku. Pięć lat później znowu wsiadło do "Dudabusa" i razem z prezydentem zabiegały o kolejne głosy. Teraz był premier i wiceprezes PiS mówi nam, że jest gotowa by wesprzeć Karola Nawrockiego. W "Sednie Sprawy" mówi, że prezes IPN ma szanse na pokonanie Rafała Trzaskowskiego, ale podkreśla, że będzie to trudna rywalizacja