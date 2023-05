Ostro na linii PiS-Suwerenna Polska. Współpracownik Kaczyńskiego ostrzega

Kierownictwu PiS zależy na odzyskaniu kontroli nad sejmową Komisją Sprawiedliwości. W tym celu chciano zamienić 4 posłów Suwerennej Polski na polityków partii Jarosława Kaczyńskiego. Roszadę zablokowała niecodzienna koalicja ziobrystów z opozycją. To kolejny już, w ostatnim czasie, sygnał, że w Zjednoczonej Prawicy buzuje. Ciągle nie zapadła decyzja o wspólnym starcie w wyborach, a Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS nie ma wątpliwości, że postawa Suwerennej Polski, to właśnie budowanie pozycji przed negocjacjami na temat wyborczej koalicji – Każda licytacja ma swoje granice i trzeba uważać, żeby nie przelicytować. Jeżeli patrzy się nieuważnie na karty, to może się wydarzyć – zdaje się ostrzegać ziobrystów Sobolewski. Tymczasem Michał Wójcik (52 l.) z Suwerennej Polski, stara się łagodzić, niepotrzebne jego zdaniem napięcie - Nie kłóćmy się, brak wspólnej listy będzie oznaczać dojście do władzy Donalda Tuska (66 l.), a tego przecież nie chcemy - podkreśla minister w KPRM.

