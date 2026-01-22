Ziobro uderza w „niezależny sąd”. Ostry wpis o sędzi Koska-Janusz i sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-01-22 11:49

Zbigniew Ziobro opublikował w serwisie X wyjątkowo ostry wpis, w którym zakwestionował niezależność sądu w sprawie dotyczącej księdza Michała Olszewskiego oraz dwóch urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości zarzucił sędzi Justynie Kosce-Janusz manipulację przy doborze składu orzekającego i wprost zasugerował polityczne motywacje wymiaru sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro

i

Autor: Paweł Dąbrowski Zbigniew Ziobro w niebieskiej marynarce i jasnej koszuli, z zamyślonym wyrazem twarzy, siedzący w ławach sejmowych. Informacje o zarzutach i wniosku o aresztowanie Ziobry przeczytasz na Super Biznes.
  • Zbigniew Ziobro ostro krytykuje sędzię Justynę Koskę-Janusz w sprawie dotyczącej księdza Olszewskiego i urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości.
  • Były minister sprawiedliwości zarzuca sędzi manipulację przy doborze składu orzekającego i łamanie przepisów dotyczących ławników.
  • Ziobro sugeruje, że to "państwo zemsty", a wyrok jest z góry przesądzony.

„Chcecie zobaczyć, jak wygląda "niezależny sąd" po tuskowemu?”

We wpisie Zbigniew Ziobro nie pozostawił wątpliwości co do swojej oceny sytuacji. Już na wstępie uderzył w personalia sędzi:

„Chcecie zobaczyć, jak wygląda "niezależny sąd" po tuskowemu? Oto ona – Justyna Koska-Janusz. Sędzia z nadania. Zaufana. Sprawdzona. Cyniczna i bezczelna. Wcześniej celebrytka zatrudniona w TVN, dziś gwarantka "właściwych" wyroków”. 

Ziobro twierdzi, że sprawa nie trafiła do sędzi przypadkowo, lecz jak napisał, „na drodze manipulacji”.

Zarzut łamania ustawy i usunięcia ławników

Kluczowym elementem wpisu jest zarzut naruszenia przepisów dotyczących udziału ławników w postępowaniu. Polityk wskazuje, że ustawa nakazuje ich losowanie, jednak jego zdaniem, zasada ta została złamana.

„Ustawa mówi jasno: ławników należy losować. Ale gdy prawo przeszkadza – łamie się je. Dwóch prawidłowo wylosowanych ławników usunęła, bo mogli być niezależni i mieli niemal rok, by przygotować się do sprawy liczącej setki tomów”. 

W ich miejsce, jak twierdzi Ziobro, sędzia miała powołać dwie nowe ławniczki „z palca”, bez przygotowania i bez znajomości akt.

„TVN już wie, kto jest winny”

Były minister nie ograniczył się do krytyki proceduralnej. W swoim wpisie uderzył także w media i rząd, sugerując z góry przesądzony wyrok.

„Tusk już wydał wyrok. TVN już wie, kto jest winny. Teraz trzeba, by "zaufany" sąd dostarczył wyrok”. 

To kolejny element narracji Ziobry, w której obecna władza, jego zdaniem, wykorzystuje wymiar sprawiedliwości do rozliczeń politycznych.

Osobisty konflikt z sędzią w tle

Ziobro sam wskazuje, że między nim a sędzią Justyna Koska‑Janusz istnieje wcześniejszy konflikt. Chodzi o cofnięcie delegacji do sądu okręgowego w czasie, gdy kierował resortem sprawiedliwości.

„Cofnąłem jej delegację z SO do SR, straciła prestiż i pieniądze, toczyła o to ze mną spory medialne i sądowe”. 

Według Ziobry właśnie ten konflikt ma czynić ją w oczach „układu”, idealną kandydatką do prowadzenia sprawy.

„To nie państwo prawa, to państwo zemsty”

Starcie Nawrocki-rząd o Radę Pokoju. Przydacz: "Rząd zrobił unik"

Wpis kończy się jednoznaczną oceną obecnej sytuacji w sądownictwie:

„Gdy wyrok ma zapaść wbrew dowodom, gdy prawo ma być zdeptane, a sprawiedliwość tylko dekoracją – potrzeba właśnie takiej sędzi. Dlatego sądzi Koska-Janusz. I basta. To państwo prawa? Nie – państwo zemsty”.

Sprawa wywołała już silne emocje w debacie publicznej i najpewniej stanie się kolejnym punktem zapalnym w sporze o niezależność sądów, rolę mediów i granice politycznego wpływu na wymiar sprawiedliwości.

Poniżej galeria zdjęć: Zbigniew Ziobro - od szeryfa do uciekiniera

Polityka SE Google News
Zbigniew Ziobro - od szeryfa do uciekiniera
49 zdjęć
ZIOBRO STRACI TYSIĄCE ZŁOTYCH! Scheuring-Wielgus: TO TCHÓRZ I FUJARA BEZ HONORU | Express Biedrzyckiej
Sonda
Czy zarzuty Zbigniewa Ziobry wobec sędzi Justyny Koski-Janusz są uzasadnione?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZBIGNIEW ZIOBRO