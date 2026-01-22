Ziobro uderza w „niezależny sąd”. Ostry wpis o sędzi Koska-Janusz i sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro ostro krytykuje sędzię Justynę Koskę-Janusz w sprawie dotyczącej księdza Olszewskiego i urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości.

Były minister sprawiedliwości zarzuca sędzi manipulację przy doborze składu orzekającego i łamanie przepisów dotyczących ławników.

Ziobro sugeruje, że to "państwo zemsty", a wyrok jest z góry przesądzony.

„Chcecie zobaczyć, jak wygląda "niezależny sąd" po tuskowemu?”

We wpisie Zbigniew Ziobro nie pozostawił wątpliwości co do swojej oceny sytuacji. Już na wstępie uderzył w personalia sędzi:

„Chcecie zobaczyć, jak wygląda "niezależny sąd" po tuskowemu? Oto ona – Justyna Koska-Janusz. Sędzia z nadania. Zaufana. Sprawdzona. Cyniczna i bezczelna. Wcześniej celebrytka zatrudniona w TVN, dziś gwarantka "właściwych" wyroków”.

Ziobro twierdzi, że sprawa nie trafiła do sędzi przypadkowo, lecz jak napisał, „na drodze manipulacji”.

Zarzut łamania ustawy i usunięcia ławników

Kluczowym elementem wpisu jest zarzut naruszenia przepisów dotyczących udziału ławników w postępowaniu. Polityk wskazuje, że ustawa nakazuje ich losowanie, jednak jego zdaniem, zasada ta została złamana.

„Ustawa mówi jasno: ławników należy losować. Ale gdy prawo przeszkadza – łamie się je. Dwóch prawidłowo wylosowanych ławników usunęła, bo mogli być niezależni i mieli niemal rok, by przygotować się do sprawy liczącej setki tomów”.

W ich miejsce, jak twierdzi Ziobro, sędzia miała powołać dwie nowe ławniczki „z palca”, bez przygotowania i bez znajomości akt.

„TVN już wie, kto jest winny”

Były minister nie ograniczył się do krytyki proceduralnej. W swoim wpisie uderzył także w media i rząd, sugerując z góry przesądzony wyrok.

„Tusk już wydał wyrok. TVN już wie, kto jest winny. Teraz trzeba, by "zaufany" sąd dostarczył wyrok”.

To kolejny element narracji Ziobry, w której obecna władza, jego zdaniem, wykorzystuje wymiar sprawiedliwości do rozliczeń politycznych.

Osobisty konflikt z sędzią w tle

Ziobro sam wskazuje, że między nim a sędzią Justyna Koska‑Janusz istnieje wcześniejszy konflikt. Chodzi o cofnięcie delegacji do sądu okręgowego w czasie, gdy kierował resortem sprawiedliwości.

„Cofnąłem jej delegację z SO do SR, straciła prestiż i pieniądze, toczyła o to ze mną spory medialne i sądowe”.

Według Ziobry właśnie ten konflikt ma czynić ją w oczach „układu”, idealną kandydatką do prowadzenia sprawy.

„To nie państwo prawa, to państwo zemsty”

Starcie Nawrocki-rząd o Radę Pokoju. Przydacz: "Rząd zrobił unik"

Wpis kończy się jednoznaczną oceną obecnej sytuacji w sądownictwie:

„Gdy wyrok ma zapaść wbrew dowodom, gdy prawo ma być zdeptane, a sprawiedliwość tylko dekoracją – potrzeba właśnie takiej sędzi. Dlatego sądzi Koska-Janusz. I basta. To państwo prawa? Nie – państwo zemsty”.

Chcecie zobaczyć, jak wygląda „niezależny sąd” po tuskowemu? Oto ona – Justyna Koska-Janusz. Sędzia z nadania. Zaufana. Sprawdzona. Cyniczna i bezczelna. Wcześniej celebrytka zatrudniona w TVN, dziś gwarantka „właściwych” wyroków. Do sprawy księdza Olszewskiego i dwóch…— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) January 22, 2026

Sprawa wywołała już silne emocje w debacie publicznej i najpewniej stanie się kolejnym punktem zapalnym w sporze o niezależność sądów, rolę mediów i granice politycznego wpływu na wymiar sprawiedliwości.

Poniżej galeria zdjęć: Zbigniew Ziobro - od szeryfa do uciekiniera

ZIOBRO STRACI TYSIĄCE ZŁOTYCH! Scheuring-Wielgus: TO TCHÓRZ I FUJARA BEZ HONORU | Express Biedrzyckiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.