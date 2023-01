Ziobro: To bandyta ma się bać konsekwencji tego, że kogoś krzywdzi

Napad na sklep w Kobyłce

"To bandyta ma się bać konsekwencji tego, że kogoś krzywdzi, a ofiara ataku ma prawo bronić swego życia i mienia. Właściciel sklepu, który ugodził nożem napastnika, dostał w śledztwie status pokrzywdzonego. Drugi sprawca napadu został tymczasowo aresztowany" - napisał we wtorek na Twitterze prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Takim wpisem Zbigniew Ziobro odniósł się do nocnego napadu na sklep w Kobyłce. Prokurator Katarzyna Skrzeczkowska przekazywała w poniedziałek, że dwóch napastników w kominiarkach ok. godz. 23.30 weszło do sklepu. "Jeden z nich miał broń palną. Drugi metalową rurkę. W środku zastali pracownicę sklepu. Jeden z mężczyzn próbował ukraść pieniądze. Wtedy wyszedł właściciel sklepu. Doszło do szamotaniny i właściciel ugodził jednego z napastników nożem, po czym napastnicy uciekli" - informowała prok. Skrzeczkowska. W okolicach dworca PKP znaleziono ciało jednego z mężczyzn. "Niestety nie udało się go uratować" - mówiła PAP asp. Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Na miejscu śledczy zabezpieczyli nóż i metalową rurkę, a prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

W poniedziałek wieczorem policjanci z Wołomina zatrzymali w Kobyłce drugiego ze sprawców. Jednocześnie funkcjonariusze zabezpieczyli broń do badań balistycznych. Jak ustaliła PAP, zatrzymany to 22-letni obywatel Polski.

