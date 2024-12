Ziobro tak załatwił Tuska. Sprawa trafia do prokuratury

Zbigniew Ziobro ostro o Donaldzie Tusku

Klub PiS skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Donalda Tuska i Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. Zbigniew Ziobro opublikował treść zawiadomienia w mediach społecznościowych. "Donaldzie, mam dla Ciebie zajmującą lekturę na mikołajkowy wieczór. Moje zawiadomienie do prokuratury o Twoich przestępstwach - działaniu w zorganizowanej grupie przestępczej i destabilizacji porządku prawnego. Lista jest długa, więc trochę Ci to zajmie, ale przecież sam twierdzisz, że rozliczenia są najważniejsze. Więc będziesz już dzisiaj dokładnie wiedział, za co pójdziesz siedzieć. Gorąco pozdrawiam. Zbyszek" - napisał na platformie X były minister sprawiedliwości.

Tak politycy odpowiedzieli Ziobrze

W związku z tym, że wpis opublikowano na popularnej platformie społecznościowej, to na odzew ze strony polityków nie trzeba było długo czekać. "Nie strasz, nie strasz, bo się to odbije czkawką" - napisał Witold Zembaczyński z KO. Natomiast Tomasz Trela z Lewicy, członek komisji ds. Pegasusa, napisał tak: "31 stycznia godz. 10.30, proszę się dobrze przygotować. Będzie pan słuchany."

Zbigniew Ziobro w czwartek został pozbawiony przez Sejm immunitetu. Na skutek tego Zbigniew Ziobro będzie mógł zostać zatrzymany i przymusowo doprowadzony na przesłuchanie komisji ds. Pegasusa.