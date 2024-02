Ziobro pokaże się publicznie? Te słowa posła nie pozostawiają złudzeń

Kołodziejczak na gorąco skomentował protest rolników! Musiał to powiedzieć, mówi o bogactwie

Ministerstwo ostro o lekarzach, którzy odmawiali wykonania aborcji. Wiemy, co ich czeka

Zapraszamy do oglądania

Zbigniew Ziobro zmaga się z nowotworem

Zbigniew Ziobro od 11 grudnia 2023 nie pojawia się w Sejmie. Jak mówią politycy Suwerennej Polski, były minister choruje na raka przełyku z przerzutami i walczy o życie. Choroba uniemożliwia mu działalność. Rokowania są trudne, bo nowotwór jest zaawansowany, a polityka czeka operacja. Przeszedł już też chemioterapię. Jak pisaliśmy na początku lutego– Ziobro znajduje się pod opieką lekarzy. Leży w szpitalu, gdzie jest poddawany radykalnemu leczeniu onkologicznemu.

Wśród polityków obozu rządzącego szybko pojawiły się wątpliwości, czy Ziobro faktycznie jest chory czy chce uniknąć rozliczenia jego działalności jako ministra. Politycy żądają, aby Ziobro przedstawił dowody, że faktycznie jest chory. Wątpliwości nasiliły się jeszcze bardziej, gdy komisja śledcza ds. afery Pegasusa wezwała Ziobrę na świadka.

Czy Ziobro będzie zeznawać?

Politycy Suwerennej Polski twierdzą , że jest to niemożliwe, a Ziobro regularnie dostarcza do Sejmu zwolnienia lekarskie. Do sprawy na łamach "Super Expressu" odniósł się polityk KO Grzegorz Napieralski. — Nikt nie ma żadnego dokumentu na temat stanu zdrowia Ziobry. Takie zaproszenie może się więc pojawić. Jeżeli lider Suwerennej Polski chce tego uniknąć, niech po prostu przedstawi odpowiednie papiery — mówił polityk.

Trela: Ziobro musi zeznawać, to oczywiste

Na temat przesłuchania Ziobry wypowiedział się dziś jeden z członków komisji ds. Pegasusa. Poseł Lewicy Tomasz Trela napisał na platformie „X”, że Zbigniew Ziobro musi zeznawać. Jak dodał, jest to oczywiste.

"Jeżeli się nie stawi, będzie musiał się okazać zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza sądowego (art. 117 §2a KPK), możemy też go przesłuchać w miejscu jego pobytu (art. 177 §2 KPK). Wszystko wyjaśnimy, obiecuję" - napisał Trela.

.@ZiobroPL musi zeznawać, to oczywiste. Jeżeli się nie stawi, będzie musiał się okazać zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza sądowego (art. 117 §2a KPK), możemy też go przesłuchać w miejscu jego pobytu (art. 177 §2 KPK). Wszystko wyjaśnimy, obiecuję. #KomisjaPegasus— Tomasz Trela (@poselTTrela) February 24, 2024

Sonda Czy Zbigniew Ziobro to pozytywna postać w polskiej polityce? Tak Nie