Zełenski apeluje do Tuska o spotkanie na granicy. Pilna wiadomość

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do premiera Donalda Tuska o spotkanie rządów dwóch państw na wspólnej granicy, do którego miałoby dojść jeszcze przed sobotnią, drugą rocznicę inwazji Rosji na jego państwo. Zełenski poprosił też prezydenta Andrzeja Dudę o wsparcie tego dialogu. - To kwestia bezpieczeństwa narodowego – podkreślił prezydent Ukrainy. - Dość Moskwy na naszych ziemiach. Dość nieporozumień. Nie możemy się wzajemnie upokarzać, nie możemy upokarzać ani ukraińskich, ani polskich rolników. Potrzebujemy jedności. Potrzebujemy rozwiązań - między nami, Ukrainą a Polską, i na poziomie całej Europy - ocenił prezydent Ukrainy. Zadeklarował, że sam również bardzo chętnie przyjedzie na granicę, by rozmawiać z polskimi władzami.

We wtorek w całej Polsce po raz kolejny odbyły się liczne protesty rolników, którzy blokowali m.in. drogi, trasy szybkiego ruchu, autostrady, a także przejścia graniczne z Ukrainą. Rolnicy sprzeciwią się napływowi ukraińskich towarów, a także polityce europejskiej związanej z Zielonym ładem.

Teraz chcę zwrócić się do wszystkich, którzy pamiętają, co oznacza pełny sens słowa solidarność. Słowo, które tak bardzo zmieniło historię całej naszej Europy na lepsze. Tak było. I pod wieloma względami nadal tak jest.Ale teraz widzimy również nadmierną i niesprawiedliwą… pic.twitter.com/vUueNixaqp— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2024