Żebrowski wcielił się w prezydenta Dudę. W sieci zawrzało! Skrajne komentarze

Mocne słowa posła Suwerennej Polski: To prowadzi do gigantycznej zapaści państwa

Kropka po każdej frazie

Żebrowski umieścił na Instagramie wideo, na których przemawia niczym Andrzej Duda. - Szanowni państwo, chciałbym podzielić się z państwem pewną refleksją. Pewną sugestią. Czynię to z okazji 150 rocznicy. 150 rocznicy śmierci Wincentego Witosa. Chciałbym powiedzieć, że po każdej frazie, po każdym zdaniu, będę stawiał kropkę. Raz prezentował swój prawy profil. Raz prezentował swój lewy profil. Jeżeli będę mówił wyżej! Jeżeli będę mówił ciszej. I zawsze będę mówił pauzę – słyszy na pierwszym wideo znanego aktora.

Zaskakujące sceny w Sejmie! W miejscu posłów Kamińskiego i Wąsika położyli coś znaczącego [ZOBACZ]

- Chciałem powiedzieć, że dzisiaj. Dzisiaj, dochodzę do wniosku, że jeżeli hydraulik został skazany prawomocnym wyrokiem. Został skazany prawomocnym wyrokiem hydraulik! Od dzisiaj on się nazywa… więźniem hydraulicznym. Ta, jak każdy polityk. Który został skazany prawomocnym wyrokiem. Jest więźniem politycznym. To tyle – to słyszymy na drugi nagraniu Michała Żebrowskiego.

Wicemarszałek Senatu z Lewicy zaskakuje "Jeżeli stan zdrowia Kamińskiego i Wąsika się pogorszy powinni wyjść z więzienia"

Więźniowie hydrauliczni i polityczni

Mówiąc o więźniu hydraulicznym, aktor daje prztyczka w nos politykom PiS, którzy nazywają skazanych prawomocnie na więzienie polityków PiS, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, więźniami politycznymi.

Opinie internautów o wideo Żebrowskiego są podzielone. Większość jest pozytywnych, pojawiają się gratulacje oraz propozycje przyznania mu Oskara. Ale politycy i wyborcy Zjednoczonej Prawicy nie są z wideo zadowoleni. Taki wpis zamieścił były poseł, aktualnie pełnomocnik partii Partii Republikanie, Dariusz Lipiński:

Dlaczego ten aktor postanowił pokazać światu, że jest imbecylem i w dodatku świnią? https://t.co/kBHFKGk5vu— Dariusz Lipiński (@DarLipinski) January 15, 2024

Express Biedrzyckiej - Dariusz JOŃSKI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.