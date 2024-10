Zdumiewające, co Andrzej Duda powiedział o Polsce. Mówi, co się wydarzy w 2025

Podczas konferencji w Warszawie prezydent mówił o sytuacji międzynarodowej i roli naszego kraju z obliczu wojny z Rosją. Ocenił, że aby wygrać konfrontację z Rosją potrzebna będzie wola działania i gotowość do ponoszenia kosztów, a decydujące w tej sprawie jest utrzymanie jedności transatlantyckiej. – Taką jedność udało się uzyskać 24 lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. – Zadanie utrzymania jej w kolejnych latach pozostaje aktualne – przypomniał Andrzej Duda.

W pewnej chwili prezydent odniósł się też do Polski i oznajmił, co w pierwszej połowie 2025 roku będzie dla niej priorytetem. – Jednym z priorytetów Polski, gdy będzie sprawowała prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, będzie zacieśnianie więzi między UE a Stanami Zjednoczonymi; to ważne zadanie budowania absolutnych gwarancji bezpieczeństwa – powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda podczas Warsaw Security Forum.

– Wszystkie te więzi, od militarnych poprzez gospodarcze i polityczne, powinny być przez nas systematycznie zacieśniane. To ważne zadanie budowania absolutnych gwarancji bezpieczeństwa i dobrej współpracy w przyszłości, a przede wszystkim zwycięstwa krajów suwerennych, demokratycznych - mówiąc krótko zwycięstwa wolnego świata i obrony Ukrainy i innych zagrożonych krajów – dodał.

Duda podkreślił, że Zachód jest „pod każdym względem potężniejszy" od Rosji. – W wymiarze wojskowym NATO bezsprzecznie pozostaje najsilniejszym sojuszem w historii świata. W wymiarze gospodarczym przewyższamy Rosję wielokrotnie – zaznaczył prezydent.

