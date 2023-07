Zbigniew Ziobro zabrał głos ws. Mariki. „Dziewczyna, którą okradziono z wolności”

Morawiecki porównał Tuska do byłego trenera Sousy. To nie były komplementy

Zbigniew Ziobro odniósł się w sobotę 15 lipca do sprawy Mariki, która została skazana na 3 lata więzienia za rozbój w trakcie Marszu Równości w Poznaniu w sierpniu 2020 roku. Iordo Iuris wniosło o przerwanie kary dla 21-latki. Oskarżona przeprosiła poszkodowaną oraz wyraziła żal za swoje postępowanie. Od roku przebywa w więzieniu.

- W geście sprzeciwu wobec promowania skrajnie lewicowych ideologii Marika - wraz z trzema innymi osobami - usiłowała wyrwać kobiecie torbę w barwach logotypu ruchu LGBT; następnie została oskarżona o usiłowanie rozboju, za co sąd skazał ją na trzy lata pozbawienia wolności – uzasadniono.

Teraz do sprawy odniósł się Zbigniew Ziobro. - Ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności. Używano przemocy sądowej po to, żeby wsadzić do więzienia. W tej sprawie zleciłem przygotowanie i wysłanie do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej. Jest to sytuacja wyjątkowo bulwersująca. Sąd z przyczyn ideologicznych pozbawił młodą kobietę wolności, skazując ją na trzy lata ciężkiego więzienia. To się w głowie nie mieści – poinformował minister sprawiedliwości.

Stwierdził także, że po zapoznaniu się z aktami sprawy wycignął ze sprawy wnioski, iż polskie sądy wracają do mentalności z czasów komuny, gdy z przyczyn politycznych i ideologicznych zamyka się ludzi w więzieniach. Ponadto uznał skazanie Marikiza usiłowanie rozboju za bezzasadne, a teraz 21-latka czeka na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawieniu.

- Sądy bezwzględnie karzą Polaków za obronę wiary i wartości. Za atakowanie kościołów, bicie wierzących i opluwanie policjantów puszczają wolno. Osobna sprawa to działania w tej sprawie niektórych prokuratorów. Nie pozostanie to bez konsekwencji… - czytamy na profilu Zbigniewa Ziobry na Twitterze.

Uwzględniłem wniosek o przerwę w karze 21-letniej Mariki. Wyszła na wolność i teraz czeka na decyzję prezydenta o ułaskawieniu. Jej skazanie za usiłowanie rozboju było bezzasadne. To granda! Sąd wtrącił młodą dziewczynę na 3 lata do więzienia, bo protestowała przeciwko promowaniu… pic.twitter.com/L2ViwjadiY— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) July 14, 2023

