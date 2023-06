Zbigniew Ziobro dosadnie o marszu opozycji. „Marsz nienawiści i pogardy”

Kolejny skandal! Frasyniuk wulgarnym hasłem zachęca do udziału w marszu 4 czerwca

Zbigniew Ziobro ma bardzo pracowity weekend. W sobotę, 3 czerwca był w Rzeszowie, gdzie odbywały się obrady Zarządu Krajowego Suwerennej Polski. Wziął także udział w uroczystości otwarcia części udostępnionej do zwiedzania w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i spotkał się ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie, a w niedzielę, 4 czerwca spotkał się ze strażakami OSP w Briczy.

Zbigniew Ziobro pojawił się także w Jarosławiu, gdzie podczas konferencji na miejskim rynku wziął udział w konferencji. Został wtedy zapytany o ocenę marszu opozycji w Warszawie. Minister sprawiedliwości wyraził dobitną swoją opinię.

- Wypowiedzi pana Seweryna, pana Frasyniuka i innych gwiazd tego marszu, pozwalają podsumować go jako marsz nienawiści. Marsz wulgaryzmów i rynsztokowego komunikowania się z obywatelami. Marsz pogardy. To są słowa, które są adekwatne do zachowań, wypowiedzi tych, którzy są ikonami tego marszu – ocenił Zbigniew Ziobro.

Lider Suwerennej Polski dodał, że można ubolewać, że data 4 czerwca będzie kojarzona z tego typu „wykwitem kultury”. - Mieliśmy okazję obserwować wczoraj i dziś i pewnie jeszcze nie jeden tego dowód, świadectwo zobaczymy w czasie samego marszu – skwitował Zbigniew Ziobro.

Źródło: PAP

