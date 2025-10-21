Zbigniew Ziobro bez hamulców o Tusku i Żurku: "Znajdą się w zakładzie karnym"

Zbigniew Ziobro ostro krytykuje obecną władzę, szczególnie w kwestii wymiaru sprawiedliwości.

Były minister sprawiedliwości zarzuca Waldemarowi Żurkowi "barbarzyńskie" metody działania, nie szczędził też mocnych słów pod adresem Adama Bodnara, poprzednika ministra Żurka.

Ziobro przewiduje, że działania Żurka i Tuska mogą zakończyć się dla nich... pobytem w zakładzie karnym.

Sprawdź, dlaczego Ziobro uważa, że Donald Tusk "stoi przed trudnymi chwilami".

Zbigniew Ziobro zabrał głos na temat sytuacji w polskiej polityce. Były minister sprawiedliwości wytknął błędy obecnej władzy, szczególnie jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. W "Sednie sprawy" Ziobro ocenił, że aktualny szef Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli Waldemar Żurek, zdecydowanie bardziej niż jego poprzednik, Adam Bodnar, działa w sposób, jak to określił "barbarzyński":

(...) jeśli odwołamy się do słów i kryteriów Donalda Tuska, który mówi, że celem jego rządów jest wprowadzenie zmian metodami, które nie są cywilizowane to w tym sensie z całą pewnością do metod, które są bardziej brutalne, które są bardziej barbarzyńskie bardziej nadaje się pan Żurek niż pan Bodnar. Nie zmienia to jednak faktu, że pan Adam Bodnar wielokrotnie łamał prawo i dopuszczał się zachowań, które moim zdaniem są przestępstwem, z powodu czego w przyszłości jestem przekonany poniesie odpowiedzialność karną, nie tylko konstytucyjną - przyznał.

Zdaniem Zbigniewa Ziobry to, co obecnie dzieje się w wymiarze sprawiedliwości i wszelkie działania ministra Żurka skończą się dla niego i dla premier Donalda Tuska... rozliczeniami. Polityk wprost odniósł się do działań Waldemara Żurka mówiąc:

- Czy działa bardziej barbarzyńsko w rozumieniu zasad, standardów państwa prawa? Tak, działa bardziej barbarzyńsko i w tym sensie można powiedzieć, że jest skuteczny ale czy to w efekcie przyniesie ten owoc, o który chodzi Donaldowi Tuskowi? Nie sądzę bo sądzę, że jest duża szansa, że kiedyś znajdą się w zakładzie karnym panowie za to co robią - powiedział ostro.

Ziobro o przyszłości Tuska: Stoi przed trudnymi chwilami, które dość szybko nadejdą.

Co do Donalda Tuska, Ziobro dodał: - Tusk poszedł na całość licząc, że władzy nie odda, ale pycha kroczy przed upadkiem i myślę, że Donald Tusk stoi przed trudnymi chwilami w swojej karierze zawodowej, które dość szybko nadejdą.