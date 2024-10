Zaskakujące słowa Schetyny o Tusku. Mówi, że premier nie ma już takiej siły jak kiedyś

- To na pewno inaczej wygląda dlatego, że jest koalicja. Wtedy to była koalicja zaledwie dwuczłonowa, jak miała być rekonstrukcja to wszyscy drżeli i zastanawiali się kto może być zrekonstruowany. A tutaj cóż może premier? Może zwrócić się do lidera innej partii i zapytać, czy nie zgadza się z nim, że trzeba kogoś zamienić, kogoś powołać - mówi Schetyna.