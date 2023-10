Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 30.10.2023

Zaskakujące słowa polityka Lewicy. Zamiast aborcji na życzenie do 12 tyg. ciąży, możliwy powrót do kompromisu

Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy jest członkiem zespołu negocjacyjnego, który wypracowują umowę koalicyjną pomiędzy KO, Trzecią Drogą i Lewicą, Poseł przyznał w 'Sednie Sprawy", że sprawa aborcji dzieli koalicjantów, stąd pomysł by na razie jedynie powrócić do rozwiązań sprzed orzeczenia TK w 2020 roku. - Będzie to (prawo dot. aborcji) wymagało przyjęcia jakiegoś pierwszego krok, być może przywrócenia tego kompromisu, który był do tej pory - mówi Wieczorek.