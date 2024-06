Zaskakujące nagranie z kardynałem Nyczem. Kościół dementuje

Co dalej ze związkami partnerskimi w Polsce? "Kolejne pokolenia się tego domagają!"

Archidiecezja Warszawska opublikowała komunikat, w którym ostrzega przed nieprawdziwą reklamą wykorzystującą wizerunek kardynała Kazimierza Nycza bez jego zgody. Co więcej, nagranie zostało spreparowane przy użyciu sztucznej inteligencji.

W rzekomym nagraniu kardynał miał reklamować lek na osteochondrozę. Według spreparowanego materiału Kazimierz Nycz miał opowiedzieć, jak wyleczył chorobę po 20 latach poszukiwania lekarstwa. Archidiecezja podkreśla, że kardynał "podobnie, jak żaden inny duchowny, nie wziąłby udziału w reklamie".

Technologia deepfake wykorzystywana jest przez oszustów, żeby wyłudzić nasze dane i oszczędności

- Gdy AI ma odpowiednio dużo dobrej jakości treści, potrafi perfekcyjnie nauczyć się i odwzorować mimikę i gestykulację, ton, barwę głosu i tym podobne. Tak spreparowane nagranie jest praktycznie nie do odróżnienia od prawdziwego - podaje Archidiecezja Warszawska.

Instytucja informuje, że nierzadko takie "reklamy" wykorzystujące technologię deepfake prowadzą do fałszywych serwisów informacyjnych, lub portali, które wyłudzają dane, co prowadzi do np. utraty oszczędności.

Podobne spreparowane nagrania krążą w internecie z udziałem kardynała Stanisława Dziwisza.

Nagrania z rzekomym udziałem kard. Kazimierza Nycza to deepfake! Kardynał nigdy nie wziąłby udziału w reklamie. pic.twitter.com/kZynqA3lB9— Archidiecezja Warszawska (@ArchWarszawska) June 21, 2024

