Zaskakujące, do czego doszło w PE! Joński grzmi: "Żona Ziobry zaczęła nas nagrywać z ukrytej kamery"

szok, co się dzieje w sieci

Do sytuacji miało dość w czasie, gdy w pobliżu odbywała się konferencja Adama Bodnara. Polityk udzielał wypowiedzi mediom, gdy nagle pojawił się przy nim europoseł Jacek Ozdoba, który zarzucił Bodnarowi, że ten nie odpowiada na pytania i ucieka! Bodnar zdążył jedynie podać rękę europosłowi i odszedł, co ten szybko skomentował: - Pan minister nie chciał odpowiadać na pytania dotyczące praworządności, ucieka! Dlatego, że łamie prawo i dokonał zamachu stanu. (...) Uciekł, bo boi się prawdy - mówił do dziennikarzy Ozdoba.

SPRAWDŹ: Okrutne groźby i wulgaryzmy pod adresem europosła Jacka Ozdoby! Włos się jeży na głowie

Głos w sprawie tego zdarzenia zabrał na portalu X Krzysztof Brejza. Europoseł napisał wprost: - To żona Ziobry, Patrycja "Pati" Kotecka, reżyserowała dziś akcję rozbijania konferencji prasowej ministra @Adbodnar. Wykonawcą tego marnego spektaklu był J. Ozdoba. Akcja Koteckiej zakończyła się klęską, w desperacji próbowała z ukrycia nagrać rozmowę moją z @Dariusz_Jonski - opisał.

Brejza opublikował też kolejny wpis i nagranie, na którym widać jego, Dariusza Jońskiego oraz właśnie Patrycję Kotecką-Ziobro, która w PE jest asystentką europosłów PiS, właśnie wspomnianego Jacka Ozdoby oraz Patryka Jakiego. Nagranie to skomentował: - Popatrzcie, tak się zachowuje osoba, którą dziś nakryłem w PE przy próbie nagrywania mojej rozmowy z @Dariusz_Jonski. To... żona Ziobry. Jej mężowi do podsłuchiwania służył Pegasus, ona tylko telefon komórkowy i... ten wzrok. Wyjątkowo dobrana z nich para..

Pytany przez nas o sytuację Krzysztof Brejza nie krył oburzenia i zrelacjonował:

Była konferencja ministra Adama Bodnara, stanęliśmy za kamerami i nagle zobaczyliśmy, że nagrywa nas żona Ziobry. To pokazuje, że ta pani była reżyserką rozbijania konferencji ministra Bondara w Brukseli. Później patrzyła na nas dziwnym wzrokiem i nic nie mówiła - komentował nam europoseł.

Autor:

Popatrzcie, tak się zachowuje osoba, którą dziś nakryłem w PE przy próbie nagrywania mojej rozmowy z @Dariusz_Jonski.To... żona Ziobry. Jej mężowi do podsłuchiwania służył Pegasus, ona tylko telefon komórkowy i... ten wzrok. Wyjątkowo dobrana z nich para.. pic.twitter.com/urY9rPDiiO— Krzysztof Brejza (@krzysztofbrejza) February 6, 2025

Podobnie sytuację opisał nam Dariusz Joński: - Żona Ziobry zaczęła nas nagrywać z ukrytej kamery. Ta inwigilacja jest, jak widać, we krwi u Ziobrów. Powiedziałem jej: pani mąż nas nagrywał a teraz pani się wzięła za narywanie. Ona się tylko patrzyła i nagrywała. Żenująca sytuacja! - grzmi polityk.

Relację europosłów skomentował na portalu X Jacek Ozdoba, który napisał o Brejzie: - Raz ma zamach w „kiblu” od peta, teraz ktoś go nagrywa. Jutro będzie, że samoloty zrzucają truciznę. Wszystko wina PiS.

Raz ma zamach w „kiblu” od peta, teraz ktoś go nagrywa. Jutro będzie, że samoloty zrzucają truciznę. Wszystko wina PiS. https://t.co/fsEXQ0ZpA9 pic.twitter.com/8rPpQ8aGsO— Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) February 6, 2025