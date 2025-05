Zasiłek pogrzebowy będzie waloryzowany, ale inaczej niż emerytury. Powód zaskakuje

Wzrost zasiłku po wielu latach

23 kwietnia 2025 r. sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny jednogłośnie poparła projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który zakłada podniesienie zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tys. zł. Wiceszef resortu rodziny, Sebastian Gajewski przedstawił założenia projektu i przypomniał, że obecna kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł - pozostaje niezmienna od 2011 r. Projekt - jak mówił - przewiduje podniesienie świadczenia do 7 tys. zł. I wprowadzi jego waloryzację.

– Proponujemy autonomiczny wskaźnik waloryzacji dedykowany dla zasiłku pogrzebowego. Wynika to w dużej mierze z faktu, że zasiłek pogrzebowy ma zupełnie inne funkcje niżeli pozostałe świadczenia emerytalno-rentowe – powiedział Gajewski.

Według projektu, świadczenie będzie podlegać waloryzacji od 1 marca w sytuacji, gdy inflacja przekroczy 5 proc. w roku poprzednim. Jak wyjaśnił wiceminister, brak corocznej waloryzacji zasiłku ma zapobiec wzrostowi cen usług pogrzebowych.

Wiceminister poinformował, że koszt podniesienia zasiłku pogrzebowego wynosi 1,2 mld zł w 2026 r.

Ustawa reguluje zasiłek celowy

Projekt noweli reguluje też zasadę rozliczania tzw. zasiłku celowego. Zgodnie z projektem może on być przyznany osobie, która pokryła koszty pogrzebu, jeśli po zmarłym nie przysługuje jej zasiłek pogrzebowy. – Przykładem może być sytuacja, w której matka jest nieubezpieczona, ponieważ pracuje na umowę o dzieło, ma dziecko, które jest małe, nie jest ubezpieczone. Po śmierci takiego dziecka nie będzie przysługiwał zasiłek pogrzebowy – oznajmił Gajewski.

Według projektu, zasiłek celowy będzie przyznany także w przypadku, gdy osoba, która pokryła koszty pogrzebu, jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem koszty nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z zasiłku pogrzebowego. Wiceminister wskazał, że jest to np. sprowadzenie zwłok z zagranicy.

Gajewski podkreślił, że zasiłek celowy z pomocy społecznej będzie przysługiwał bez kryterium dochodowego i bez ograniczenia wysokości (ani do kwoty wskazanej liczbą bezwzględną, ani do kwoty kryterium dochodowego).

