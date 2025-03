Nagła decyzja! Dariusz Matecki przeniesiony do Radomia. „Środki prewencyjne”

Alvin Gajadhur kontratakuje. „Dzieją się rzeczy patologiczne”

"W ITD dzieją się rzeczy patologiczne, którymi nikt się nie zajmuje, a zajmują się mną, który je demaskuje" - skomentował Gajadhur.

"Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak mnie nie zastraszy ani nie uciszy. Dalej będę pisał o nieprawidłowościach, jeśli będą występowały" - podkreślił.

Wcześniej zarzuty usłyszał Morawiecki. „Odpowiedzialność karna, majątkowa i konstytucyjna"

Alvin Gajadhur był ministrem w tzw. dwutygodniowym rządzie PiS. Szef tego epizodycznego rządu również może się obawiać odpowiedzialności karnej.

- Mateusz Morawiecki podpisując decyzję ws. zorganizowania wyborów korespondencyjnych w 2020 r. wiedział, że łamie prawo - podkreślił europoseł KO Dariusz Joński. Według niego, jeśli Morawiecki usłyszy wyrok za próbę przeprowadzenia głosowania kopertowego, będzie to dla niego "koniec polityki".

"Morawiecki w momencie podpisywania decyzji (ws. wyborów korespondencyjnych) wiedział, że łamie prawo. Miał trzy opinie prawne, co z resztą wykazała komisja śledcza (ds. wyborów korespondencyjnych). Każda z tych opinii mówiła, że jeśli to zrobi, to grozi mu odpowiedzialność karna, majątkowa i konstytucyjna" - powiedział Joński.

"Czy to będzie więzienie, czy zakaz pełnienia funkcji publicznych, to dla Morawieckiego oznacza jedno - koniec polityki" - powiedział Joński. "Wybory kopertowe się nie odbyły, 70 mln zł poszło w piach, a Mateusz Morawiecki mówi, że zrobiłby to drugi raz. Mam nadzieję, że sąd zasądzi bardzo wysoką karę w tej sprawie" - dodał polityk KO.

MORAWIECKI UCIEKNIE Z KRAJU?! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce Pytanie 1 z 15 Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL? Prywatne Państwowe Spółdzielcze Następne pytanie