Zapytaliśmy Polaków o plany wakacyjne. "Nigdzie nie jedziemy. Nie stać nas!"

Politycy PiS zniesmaczeni dołączeniem Moniki Pawłowskiej? "Źle to wygląda"

Tusk miał wściec się na kanclerza Niemiec! Poparła go premier Włoch

Zaskakujące ustalenia w sprawie Hołowni: "Chcą by zrezygnował z prezydentury"

Lato trzeba spędzić w domu

Wakacje nieodłącznie kojarzą się z wypoczynkiem z dala od domu. Według sondaży trzy czwarte Polaków zamierza gdzieś wyjechać, choćby na tydzień lub dwa. Część Polaków zostanie jednak w domach. Powodem jest drożyzna, która dokucza nam na co dzień, a co dopiero w wakacje. - W tym roku nigdzie się nie wybieram na letni wypoczynek, nawet nad ukochane polskie morze. Jeździłam nad Bałtyk praktycznie każdego roku, ale teraz m.in. ze względu na szalejące ceny odpuszczę sobie. Mówię to z ciężkim sercem, bo chciała bym wyjechać. A tak zajmę się na miejscu wnukami, które mają wakacje - mówi nam Danuta Niedziałek (72 l.) z Kotunia (woj. mazowieckie).

Tobiasz Bocheński dopiero co został wybrany do Parlamentu Europejskiego i już zajada się belgijskimi frytkami [ZDJĘCIA]

"Zarobki wydam na coś potrzebnego"

Z tego samego powodu na wakacje nie wyjedzie pan Mateusz Pietrzak (32 l.) z Siedlec. - Nie wybieram się na wakacje, bo mnie nie stać. Ceny w kurortach odstraszają, są o wiele większe niż w poprzednich latach. Uwielbiam podróże, z rodziną i znajomymi, chciał bym w związku z tym gdzieś wyskoczyć na kilka dni, ale wolę zarobione pieniądze przeznaczyć na coś bardziej potrzebnego niż przepłacać np. w górach– mówi „Super Expressowi”.

Jak widać, wczasy są luksusem tylko dla zamożnych. Potwierdza to raport Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS wykonany na zlecenie Amazon.pl. Wynika z niego, że w tym roku wydamy na wakacje średnio 4354 zł (nie licząc kosztów dojazdu).

ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH NIE BĘDZIE! PSL boi się piekła! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.