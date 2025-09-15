Zapytaliśmy Polaków czy wierzą, że NATO obroni nas w wypadku rosyjskiej agresji. Zaskakujące wyniki

Polacy wierzą w NATO

- Czy wierzysz, że nasi sojusznicy (np. USA, Niemcy, Francja) pomogą nam w przypadku ataku Rosji na Polskę? - Na tak postawione pytani 67% ankietowanych udzieliło twierdzącej odpowiedzi. 33% jest przeciwnego zdania. -To pokazuje też bardzo duże zaufanie w sojusz jako siłę militarną i polityczną. Znacznie większe niż np. wobec Unii Europejskiej. Nawet w sytuacji gdy USA, będące główną siłą militarną NATO, zdają się dziś politycznie lawirować, spójność sojuszu jako całości zdaje się być niezachwiana. To jest zauważane nie tylko przez Polaków, ale również przez Rosję. – mówi Juliusz Sabak. Naczelny Portalu Obronnego dodaje, że reakcja na dronowy nalot pokazuje, że to zasadna ocena. Chodzi o uruchomioną przez NATO operację „Wschodnia Straż”. – Robimy to by wzmocnić pozycję na wschodniej flance. Operacja będzie wykorzystywać szeroką gamę zasobów sojuszników, w tym Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych krajów – zapowiedział Mark Rutte. - Obrona wschodniej flanki jest sprawą najwyższej wagi. Dlatego mamy siły lądowe rozmieszczone w ośmiu krajach. Wszyscy sojusznicy wspierają te kontyngenty i mamy plany, aby zwiększać naszą obecność, gdy tylko będzie to niezbędne. Dotyczy to obrony przeciwlotniczej, systemów powietrznych i lądowych - wyjaśniał dalej sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego.

Pogwałcone niebo nad Polską

Tymczasem sprawa dronów była też omawiana na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. - Niebo nad Polską zostało celowo pogwałcone przez Rosję. Po raz pierwszy integralność terytorialna Polski została celowo naruszona. Wiemy, że to nie była pomyłka - mówił Marcin Bosacki. Wiceszef resortu spraw zagranicznych, reprezentujący Polskę podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa pokazywał też zdjęcia dronów, które wtargnęły na nasze terytorium.

Bosacki wezwał Radę Bezpieczeństwa do zareagowania na "kryminalne działania" Kremla. - Sposobem na osiągnięcie stabilizacji i pokoju w regionie jest coś prostego. Rosja musi zakończyć swoją barbarzyńską wojnę przeciwko Ukrainie - mówił wiceminister spraw zagranicznych.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 10-11.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1020 dorosłych Polaków.

