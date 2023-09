Zapytali o Tuska jego współpracownika. Porównał go Jana Pawła II?

Rewolucja w ukraińskim rządzie! Wołodymyr Zełenski zdymisjonował ministra obrony! To on ma go zastąpić

Donald Tusk obecnie stara się przekonać do siebie jak największą ilość wyborców. To może nie być łatwe biorąc pod uwagę, że część osób wciąż ma mu za złe opuszczenie Polski w celu zajęcia stanowiska w szeregach Unii Europejskiej.

„Jedynka” na katowickiej liście KO i wiceprzewodniczący PO Borys Budka był gościem programu „Gra o głosy”, w którym pytania mogą zadawać widzowie. Jeden z nich zapytała właśnie o wyjazd Donalda Tuska do Brukseli, a konkretnie czy czuje się oszukany przez lidera PO. Padłą zaskakująca odpowiedź.

- Czy jak Karol Wojtyła wyjeżdżał do Watykanu, to oszukał kogokolwiek? Znam kulisy, o których Donald Tusk opowiadał i to była wielka szansa dla Polski. To była absolutnie dobra decyzja – stwierdził Borys Budka.

Można odnieść wrażenie, że współpracownik byłego premiera porównał go do papieża Jana Pawła II, zauważając, że obaj opuścili kraj, by ostatecznie wpłynąć na jego korzyść. Takie słowa nie tylko mogły być zdumiewające, ale też na pewno nie wszystkim słuchaczom przypadły do gustu.

