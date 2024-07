Zapytali Dudę o jego córkę. Wymowna odpowiedź

Andrzej Duda ocenił, że szczyt w Waszyngtonie nie przyniósł przełomu dla Ukrainy, ale mimo tego Kijów może być zadowolony z rozmów. Zdaniem prezydenta przywódcy państw doskonale zdają sobie sprawę z zagrożenia, które płynie z Moskwy. - Jest determinacja, by pokazać Władimirowi Putinowi, że Zachód się nie boi, że Zachód doskonale wie, w co gra Rosja i będzie gotowy i zjednoczony, by się obronić przed atakiem. Groźba wojny istnieje, bo same słowa potępienia nie odstraszą Rosji. Odstraszą ją czołgi, systemy przeciwrakietowe, doskonałe wyszkolenie i żołnierze, którzy będą w stanie wygrać potencjalny konflikt - ocenił prezydent.

Andrzej Duda był również pytany o współpracę z rządem Donalda Tuska. Prezydent podkreślił, że nie wyrazi zgody na nowego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, a Radosław Sikorski będzie musiał poczekać na nowego dyplomatę. - Będzie ambasador - tylko, że być może będzie wycofany do kraju przez ministra spraw zagranicznych. I to jest przykład nieodpowiedzialności ministra Radosława Sikorskiego. Skoro wycofuje polskiego ambasadora z USA, nie dając mu wykonywać jego zadań, to musi wziąć za to winę na siebie - oceniła głowa państwa.

Prezydent o tabletce dzień po

Prezydent ocenił również zamieszenia ws. tabletki dzień po. Jego zdaniem, to rząd postąpił źle w tej sytuacji. - To rząd się ośmieszył, ponieważ aptekarze odmówili realizacji tego "doskonałego" planu. Od początku wnosiłem, że skoro lekarz nie może recepty wypisać niepełnoletniemu bez zgody rodziców, to tym bardziej aptekarz nie będzie mógł sprzedać takiego leku.

Jak dodał, wypowiada się w tej sprawie jako ojciec. Z mojej strony były to przede wszystkim argumenty zdrowego rozsądku. W mojej ocenie nie sprzedaje się tego typu medykamentów osobom niepełnoletnim, bez żadnych ograniczeń. Po prostu nie. I wypowiadałem się jako ojciec w tej sprawie. Moja córka też kiedyś była niepełnoletnia, to brałem pod uwagę. Zapytany o zdanie córki odparł: - Zostawmy na boku moją rodzinę. A zwłaszcza córkę, która nie bierze udziału w życiu publicznym - ocenił.

