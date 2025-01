Zaprzysiężenie Donalda Trumpa. Ostatnie przygotowania na Kapitolu

Donald Trump już w Waszyngtonie

Prezydent - elekt Donald Trump wraz z rodziną w niedzielę przybył do Waszyngtonu. W planie ma złożenie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Narodowym Cmentarzu w Arlington oraz udział w "wiecu zwycięstwa MAGA" w hali sportowej Capital One Arena w Waszyngtonie. Na scenie wystąpi m.in. zespół Village People, którego przebój "YMCA" stał się nieodłączną częścią wieców Trumpa, a przemówienia wygłoszą Elon Musk, gwiazda wrestlingu Hulk Hogan czy aktor Jon Voight.

Zmiana miejsca zaprzysiężenia

Jutro 20 stycznia, w południe nastąpi kulminacyjny punkt uroczystości, czyli złożenie przysięgi przez Trumpa i oficjalne rozpoczęcie przez niego prezydentury. Po raz pierwszy od 40 lat uroczystość ta odbędzie się nie na schodach przed wschodnim wejściem do Kapitolu, lecz wewnątrz kapitolińskiej Rotundy. Powodem są niskie temperatury panujące w Waszyngtonie ( -4 st. C przy temperaturze odczuwalnej dochodzącej do -13 st.).

Z uwagi na zmianę planu już w piątek rozpoczął się demontaż przygotowywanych przez trzy miesiące trybun i platform, a akredytacje wycofano zdecydowanej większości dziennikarzy.

Ze względu na zimno, zmieniono też inny tradycyjny punkt programu inauguracyjnego - paradę wzdłuż alei Pennsylvania Avenue przy Białym Domu. Zamiast na zewnątrz, symboliczna parada odbędzie się w hali Capital One Arena, gdzie na co dzień grają stołeczne drużyny koszykówki i hokeja.

Światowi przywódcy, inauguracyjne bale

Jak dotąd udział potwierdziło dwóch przywódców: prezydent Argentyny Javier Milei, nazywany przez Trumpa jego "ulubionym prezydentem", a także prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili, premier Włoch Giorgia Meloni, czy premier Węgier Viktor Orban. Jako szef partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) przybyć ma również były premier Mateusz Morawiecki.

Po zaprzysiężeniu i występach artystycznych, Trump wygłosi inauguracyjne przemówienie. Po uroczystym pożegnaniu odchodzącego prezydenta na Kapitolu odbędzie się ceremonia podpisania przez nowego prezydenta pierwszych aktów prawnych, w tym nominacji dla członków jego gabinetu. Dzień zakończy się inauguracyjnymi balami - Trump wystąpi na trzech z nich - oraz licznymi nieoficjalnymi imprezami.

