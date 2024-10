i Autor: SUPER EXPRESS Adrian Zandberg

Felieton

Zandberg komentuje: Wraca zaciskanie pasa

Do Sejmu trafił projekt budżetu na przyszły rok. To miał być pierwszy autorski budżet nowego rządu, budżet zmiany. Niestety, trudno go tak ocenić. Minister finansów wrócił do starych zwyczajów: oszczędzania kosztem pracowników budżetówki i usług publicznych. To nie jest zmiana, na którą rok temu głosowały miliony wyborców.