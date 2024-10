Zamknięcie rosyjskiego konsulatu. Polska daje Rosji termin – a Kreml zapowiada „bolesną odpowiedź”

Reakcja Polski na rosyjskie prowokacje – „Nie wykluczamy kolejnych kroków”

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślił, że zamknięcie konsulatu jest reakcją na próby destabilizacji, które Kreml prowadzi przeciwko Polsce. Sikorski stawia sprawę jasno: „Domagamy się zaprzestania działań hybrydowych.” Słowa ministra nie pozostawiają wątpliwości. Polska jest gotowa pójść o krok dalej, jeśli Moskwa nadal będzie angażować się w prowokacje na naszym terenie. Polska ABW dostarczyła dowodów na kontakty rosyjskich służb z obcymi agentami, a zatrzymanie 51-letniego obywatela Ukrainy, podejrzewanego o współpracę z rosyjskim wywiadem i planowanie ataku we Wrocławiu, wyznaczyło linię, której Polska nie pozwoli Kremlowi przekroczyć.

Mentzen złośliwie o rozpadzie Lewicy. Rozłam „prezentem” dla Korwin-Mikkego

Zacharowa zapowiada „bolesną odpowiedź” Moskwy

Moskwa nie pozostała bierna wobec decyzji Warszawy. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, określiła decyzję o zamknięciu konsulatu jako „kolejny wrogi krok” Polski i zapowiedziała „bolesną odpowiedź.” Eksperci przewidują, że w odpowiedzi Kreml może zamknąć jeden z polskich konsulatów w Rosji – Irkuck lub Królewiec są potencjalnymi kandydatami. Michał Broniatowski, redaktor naczelny TVP World, ostrzega, że zamknięcie polskiej ambasady w Moskwie może być krokiem, który przybliży obie strony do zerwania relacji dyplomatycznych – sytuacji, której obie strony wciąż unikają, ale która wydaje się coraz bardziej prawdopodobna.

Polska w defensywie, ale z determinacją: „Nasze bezpieczeństwo jest priorytetem”

Decyzja o zamknięciu konsulatu rosyjskiego w Poznaniu to symboliczny, ale wyrazisty sygnał. Polska nie zamierza ustępować pod naciskiem Kremla. Z perspektywy polskich władz jest to więcej niż ruch dyplomatyczny. To deklaracja, że nasze bezpieczeństwo i suwerenność są nienaruszalne. Na scenie międzynarodowej taki krok wybrzmiewa jak dzwon ostrzegawczy. Polska będzie bronić się przed każdą formą rosyjskich prowokacji, niezależnie od tego, czy przyjdzie zapłacić za to cenę w postaci dalszego zaostrzenia stosunków z Moskwą. Poniżej galeria: Grób żołnierza, który zginął po ataku na granicy polsko-białoruskiej. Zapraszamy!

M.BŁASZCZAK: TUSK RZĄDZI PAŁĄ I UCHWAŁĄ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.