Zalewski i Sachajko w Wieczornym Expressie

Express Wieczorny

W poniedziałek 27 listopada 2023 roku w Expressie Wieczornym gośćmi byli Paweł Zalewski z Polski 2050 i Jarosław Sachajko z Kukiz'15. Głównym tematem rozmowy było dzisiejsze powołanie nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Paweł Zalewski nazwał to wydarzenie dość surowo jako skok na kasę. Zaś zdaniem Jarosława Sachajko PiS musi domknąć ważne sprawy i po prostu zakończyć 8 lat swoich rządów. Jak goście programu ocenili wybór nowych ministrów do rządu Mateusza Morawieckiego? - Andrzej Kosztowniak to bardzo merytoryczna osoba - podkreślił Jarosław Sachajko. - To jest rząd zmarnowanych kolejnych dwóch tygodni. Dyskutowanie na temat zalet osób, których w większości nie znam, nie ma sensu, bo oni zaraz przestaną pełnić swoją funkcję - podkreślił Paweł Zalewski. Zalewski dodał: - Jak będzie gabinet cieni, to będę zaangażowany w kwestie dotyczące polityki europejskiej.

