Zagraniczne media chwalą polskiego dziennikarza! To jego pytanie rozpętało burzę?

Jednym z dziennikarzy obecnych w Gabinecie Owalnym, gdzie rozmawiali politycy, był Polak Marek Wałkuski. W materiale przygotowanym przez stację CNN stwierdzono, że to właśnie od jego pytania rozpoczęła się kłótnia liderów. To on przywołał temat rzekomego sympatyzowania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

- Kiedy byłem dzieckiem, patrzyłem na Stany Zjednoczone nie tylko jako na najpotężniejszy kraj, najbogatszy kraj na świecie, kraj, który ma świetną muzykę, filmy i samochody o potężnych silnikach, ale także jako na kraj stojący po stronie dobra. Teraz rozmawiam z przyjaciółmi w Polsce, których niepokoi, że za bardzo sprzymierza się pan z Putinem. Jakie jest pańskie przesłanie do nich? - spytał polski dziennikarz.

Odpowiadać zaczął wiceprezydent USA J. D. Vance. - Drogą do pokoju i dobrobytu jest angażowanie się w dyplomację. [...] Tym, co sprawia, że Ameryka jest dobrym krajem, jest zaangażowanie Ameryki w dyplomację. To właśnie robi prezydent Trump - stwierdził.

Wtedy do rozmowy wtrącił się Wołodymyr Zełenski, który zwrócił uwagę, że prowadzono wiele dwustronnych rozmów z Władimirem Putinem, a nawet podpisano razem z Emmanuelem Macronem i Angelą Merkel porozumie o zawieszeniu broni w 2019 roku, które strona rosyjska złamała. Jak podkreślał prezydent Ukrainy, Putin nie wymienił się także więźniami mimo podpisania takiej umowy. - Jaka to dyplomacja, J. D.? - pytał.

Według stacji CNN to właśnie pytanie od polskiego dziennikarza było przyczyną późniejszej awantury w Białym Domu. Jednocześnie pochwalono Marek Wałkuski za zadanie "doskonałego pytania".

- Prawdziwe fajerwrki zaczęło się od jednego z ostatnich pytań polskiego dziennikarza. [...] Doskonałe pytanie. Chodzi o to, że niektórzy w Europie są zaniepokojeni tym, że Trump zbytnio sprzymierza się z Putinem. [...] Początkowo prezydent Trump mówił bardzo mało podczas tej wymiany zdań, ale wkrótce to się zmieniło - opowiadał prezenter Jim Sciutto.

Widać, że amerykańskie media doceniły udział Polaka na konferencji. To bez wątpienia wielki sukces!

