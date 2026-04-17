Zadumany Włodzimierz Czarzasty pojawił się na pogrzebie. Pożegnał Myśliwskiego [ZDJĘCIA]

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP
PAP
2026-04-17 18:17

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty pojawił się na pogrzebie wybitnego pisarza, laureata nagrody Nike, Wiesława Myśliwskiego. Pisarz spoczął na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Zebranym żałobnikom odczytany został także list od prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego.

Pogrzeb Wiesława Myśliwskiego
Pogrzeb Wiesława Myśliwskiego Pogrzeb Wiesława Myśliwskiego Pogrzeb Wiesława Myśliwskiego Pogrzeb Wiesława Myśliwskiego
Na Powązkach Wojskowych w Warszawie, w piątek 17 kwietnia, odbył się pogrzeb Wiesława Myśliwskiego. Myśliwski urodził się 25 marca 1932 r. w Dwikozach koło Sandomierza w Świętokrzyskiem. Po ukończeniu studiów polonistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pracował w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. W latach 1975–1990 kierował redakcją kwartalnika „Regiony”, redagował także dwutygodnik „Sycyna”. Debiutował w 1967 r. powieścią „Nagi sad”, w której opowiedział o swoim ojcu.

Konflikt między tożsamością odziedziczoną i pożądaną ukazał w powieści „Pałac” (1970) oraz dramacie „Klucznik” (1978). Najobszerniejszą epopeją chłopskiego losu w jego twórczości była powieść „Kamień na kamieniu” (1984). Kolejna książka – „Widnokrąg” (1996) – uhonorowana została w 1998 r. Nagrodą Literacką „Nike”, podobnie jak wydany w 2006 r. „Traktat o łuskaniu fasoli”. Pisarz zmarł 29 marca w wieku 94 lat. 

Marszałek Czarzasty pojawił się na pogrzebie. Cienkowska i Trzaskowski wysłali poruszające listy

Wybitnego pisarza żegnali też ludzie ze świata polityki. W ostatniej drodze zmarłego udział wziął marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty. List zaś do uczestników pogrzebu Wiesława Myśliwskiego skierowała minister kultury i dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska. Jak napisała ona zmarły był jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich pisarzy, twórcą, który z niezwykłą wrażliwością opisywał wydarzenia w swoich tekstach: - Publikował rzadko, za to każda jego powieść stawała się literackim wydarzeniem. Pisał o tym, co pozornie najprostsze, a w rzeczywistości najważniejsze. 

Cienkowska zaznaczyła, że twórczość Myśliwskiego pozostanie z nami w bibliotekach, na naszych półkach, rozmowach czytelników. - Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność przekazywania dziedzictwa Wiesława Myśliwskiego kolejnym pokoleniom, które będą sięgały po jego książki, szukając w nich odpowiedzi na pytania o sens życia, o ludzką tożsamość powiedziała szefowa MKiDN. 

W czasie pogrzebu odczytano także list od Rafała Trzaskowskiego, prezydenta m.st. Warszawy. Prezydent Trzaskowski podkreślił, że Myśliwski był twórcą, który potrafił w jednym zdaniu pomieścić całe ludzkie życie:

Jego słowa, proste i przenikliwe, niosły w sobie egzystencjalną głębię, pamięć, doświadczenie, prawdę. Uczył nas, że szczęścia należy szukać w sobie, nie naokoło. Że człowiek sam musi nadać sens własnemu istnieniu (...) Każde dzieło Wiesława Myśliwskiego jest jak filozoficzne rozmyślanie nad losem człowieka: nad miłością, przemijaniem, samotnością, nad tajemnicą spotkania młodości i starości. W jego powieściach odbija się nie tylko polska historia, lecz przede wszystkim człowiek. Kruchy, poszukujący, próbujący zrozumieć siebie i świat (...)

Trzaskowski dodał w swoim liście skierowanym do żałobników: - Odszedł twórca, który przywracał wiarę w sens refleksyjnej, wnikliwej i mądrej literatury. Takiej, która nie daje łatwych pocieszeń, lecz zachęca do stawiania pytań nawet jeśli odpowiedzi pozostają niepewne. Jego proza, pełna artyzmu, dbałości i czułości obejmuje całość ludzkiego doświadczenia, od codziennych gestów po metafizyczne niepokoje - podkreślił.

Pogrzeb Wiesława Myśliwskiego
Galeria zdjęć 29
