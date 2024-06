Zadrwili sobie z Andrzeja Dudy! Oto, jak na to zareagował. Podsumował to tylko w dwóch zdaniach

Polityk Trzeciej Drogi chce wrócić do Parlamentu Europejskiego. Do niedawna był ministrem!

W minioną sobotę podczas corocznego festiwalu na opolskiej scenie zagościły także kabarety. A ponieważ jednym z ulubionych tematów do żarów jest polityka, nic więc dziwnego, że na tapet został wzięty prezydent Polski. – Pan prezydent klepnął ozorem i teraz się wszyscy czepiamy. Przepraszam bardzo! Pan prezydent to nie jest komik, przepraszam, chomik. On nie trzyma tych informacji dla siebie, tylko się nimi podzielił. Pewnie w GUS-ie była informacja, że Polacy zarabiają coraz więcej, więc co szkodzi, by jeden z drugim kupił sobie mały samolocik – zadrwił ze słów Andrzeja Dudy Jerzy Kryszak, nawiązując do jego wypowiedzi odnośnie prywatnych samolotów.

Prezydent Duda: Ludzie będą mieli swoje samoloty!

Żartobliwe słowa na temat prezydenta wygłosił także Zenon Laskowik. – Lotne umysły nie potrzebują podpórek, korzystają z rozumu i wiedzą, że mądrość mieszka w maksymie: myślę, więc jestem, a głupota myślę, że jestem... prezydentem wszystkich Polaków – ironizował Laskowik.

Żarty postanowił skomentować Andrzej Duda, który został zapytany o tę sprawę w jednym z wywiadów. – Pan jest przedmiotem żartów, kpin, szyderstw – wspomniał prowadzący podczas wywiadu na antenie RMF FM. Prezydent odparł, że każdy polityk musi być nastawiony na krytykę. Musi przyjmować tę krytykę ze spokojem, a jak trzeba, to i z uśmiechem. Kabaretową można przyjmować z uśmiechem – stwierdził Duda.

– Każdy rozsądny polityk, który ma doświadczenie, powie, że to wspaniale, że mówią o nim inni. Właściwie nieistotne co mówią, ważne, że nazwiska nie mylą! – dodał żartobliwie prezydent.

