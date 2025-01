Zadał Trzaskowskiemu niewygodne pytanie. Odpowiedź wbija w fotel!

- Przepraszam cię bardzo, ale dla ciebie pogląd taki, że mamy zmiany klimatyczne, że płonie Ziemia i że mamy tragedię na naszych oczach, jest kompromitujący? A oglądałeś to, co się dzieje w Kalifornii? Tobie się wydaje, że to samo z siebie się dzieje? - pytał prezydent Warszawy. - Dzisiaj mamy do czynienia z ociepleniem klimatycznym. Jeżeli tego nie wiesz, to jest kwestia edukacji. To nie jest kwestia poglądów. To nie jest tak, że ktoś może wiedzieć, a ktoś nie wiedzieć. To jest kwestia edukacji. I nie śmiej się. Stary, nie śmiej się - dodał.