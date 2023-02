Zachód naciska Zełenskiego, by zakończyć wojnę? Niepokojące doniesienia

Donald Tusk w Pabianicach: dopłaty do najmu 600 zł i kredyty na 0 proc.

Co dziś robi była premier?

Wojna na Ukrainie

"Oficjalnie Zachód zapowiada wspieranie Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne. Ale za kulisami mówi się o ultimatum dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Niemcy, Francja i USA za sprawą dostaw nowej broni chcą dać Ukrainie szansę na odzyskanie okupowanych terytoriów do jesieni. Jeśli kontrofensywa się nie powiedzie, wzrośnie presja na Kijów, by negocjował z Kremlem - podaje serwis dorzeczy.pl, powołując się na niemiecki "Bild",a tamten na ustalenia dziennika "Wall Street Journal".

Serwis zauważa, że całkiem niedawno "WSJ" informowało, że 8 lutego w Paryżu kanclerz Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron nakłaniali Wołodymyra Zełenskiego, żeby podjął negocjacje z Moskwą.

Tymczasem jak wspomina portal, w niedzielę 26 lutego 2023 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z ministrem spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej księciem Faisalem bin Farhanem Al Saudem. Polityk poparł pokojowy plan Ukrainy i zaoferował pakiet pomocy humanitarnej w wysokości 400 mln dolarów. Była to pierwsza oficjalna wizyta szefa dyplomacji Arabii Saudyjskiej na Ukrainie od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy tymi państwami.

