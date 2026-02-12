Z samego rana Donald Tusk zabrał głos. Ujawnił, co się działo na RBN

Premier Tusk promuje program SAFE, który ma zapewnić Polsce prawie 200 mld zł na korzystnych warunkach na uzbrojenie, z czego większość środków ma trafić do polskich firm. Wyraził zaskoczenie sceptycyzmem prezydenta Dudy wobec tego programu.

Polska zachowuje ostrożne stanowisko wobec propozycji Rady Pokoju Donalda Trumpa, podkreślając sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ale zaznaczając, że nie będzie "niczyim wasalem".

Premier skrytykował poruszenie tematu "wschodnich kontaktów" Włodzimierza Czarzastego na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, nazywając to "niepoważną pseudoaferą".

Donald Tusk podkreślił korzyści płynące z programu SAFE, wskazując na znaczące środki finansowe, które trafią do Polski na korzystnych warunkach.

- Prawie 200 mld zł trafi do Polski na bardzo korzystnych warunkach, niedostępnych na rynku finansowym w inny sposób. Czas na spłatę to 45 lat. Według oceny generałów zaangażowanych w projektowanie SAFE ponad 80 proc. środków trafi do firmy działających w Polsce – zaznaczył premier. - Zależało mi na tym, żeby przerwać ten niekorzystny łańcuch zdarzeń, jakim jest konieczność szybkiego uzbrojenia Polski, związana z zagrożeniem ze strony Rosji i nie wydawać rzeki pieniędzy na zagraniczne dostawy i firmy - dodał.

Szef rządu wyraził zaskoczenie postawą prezydenta i jego współpracowników, którzy podczas spotkania wyrazili sceptycyzm wobec SAFE.

- Nie za bardzo zrozumiałem, na czym polegają wątpliwości pana prezydenta i jego współpracowników. Zarówno szef MON, jak i generałowie przedstawili zborną informację na ten temat. Mam nadzieję, że grymasy niechęci nie są zapowiedzią weta – powiedział Tusk.

Tusk o Radzie Pokoju

W odniesieniu do propozycji Rady Pokoju, premier Tusk podkreślił znaczenie dobrych relacji z USA, jednocześnie zaznaczając suwerenność Polski.

- Polska była, jest i będzie pewnym i obliczalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Jest zadeklarowanym zwolennikiem więzi transatlantyckich całego Zachodu, Polski z USA. Nie będziemy jednak niczyim wasalem – oświadczył.

Premier poinformował prezydenta o ostrożnym stanowisku Polski w tej sprawie.

- Poinformowałem prezydenta, że nasze stanowisko jest ostrożne. Dzisiaj Rada Pokoju wydaje się przedsięwzięciem bardzo innowacyjnym, oryginalnym i nie wszystkie aspekty tego przedsięwzięcia odpowiadają Polsce. I trzeba z sojusznikiem o tym otwarcie rozmawiać – dodał.

Sprawa Włodzimierza Czarzastego

Donald Tusk odniósł się również do dyskusji na temat "wschodnich kontaktów" Włodzimierza Czarzastego, inicjowanej przez Karola Nawrockiego. Chodziło o powiązania marszałka Sejmu z Rosjanką Swietłaną Czestnych, udziałowcem spółki, w której małżonka Czarzastego pełni funkcję wiceprezesa. Premier skrytykował podniesienie tej kwestii podczas posiedzenia RBN.

- Rada Bezpieczeństwa Narodowego to nie jest miejsce, gdzie dyskutuje się o kontaktach towarzyskich. To było niepoważne ze strony pana prezydenta, że ktoś obraca się w takim czy innym środowisku. Z tego powodu po dyskusji w dwóch ważnych punktach opuściłem spotkanie. Pan minister Siemoniak przekazał informacje na temat tej pseudoafery – powiedział premier.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Donald Tusk:

30

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie