ABW zajmie się sprawą obecności Sławomira Cenckiewicza na RBN! Oficjalne oświadczenie

Jacek Dobrzyński podkreśla, że Cenckiewicz nie posiada ważnego poświadczenia bezpieczeństwa ze względu na trwające postępowanie sądowoadministracyjne. ABW ma podjąć w tej sprawie działania.

Mimo braku dostępu do informacji niejawnych, Cenckiewicz uczestniczył w niejawnym posiedzeniu RBN dzięki jednorazowej decyzji szefa Kancelarii Prezydenta.

Podczas posiedzenia RBN dyskutowano o realizacji Programu SAFE, a prezydent zadawał pytania dotyczące przeznaczenia środków, z czego większość ma trafić do polskich firm zbrojeniowych.

Jacek Dobrzyński oświadczył, że Sławomir Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych, co wynika z trwającego postępowania sądowoadministracyjnego. W związku z tym, jego obecność na posiedzeniu o klauzuli niejawności jest kwestionowana. Dobrzyński podkreślił, że "lekceważenie prawa oraz próby manipulacji absolutnie nie zmienią stanu faktycznego, czyli braku ważnego poświadczenia". Zaznaczył również, że ABW "podejmie w tej sprawie stosowne czynności".

- Pan Sławomir Cenckiewicz, szef BBN, nie ma dostępu do informacji niejawnych ze względu na trwające postępowanie sądowoadministracyjne. W związku z tym nie może być dopuszczony w jakimkolwiek trybie (nawet jednorazowej zgody) na posiedzenie, któremu nadano klauzulę niejawności. Lekceważenie prawa oraz próby manipulacji absolutnie nie zmienią stanu faktycznego, czyli braku ważnego poświadczenia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podejmie w tej sprawie stosowne czynności - napisał na Twitterze.

Mimo braku stałego dostępu do informacji niejawnych, Sławomir Cenckiewicz uczestniczył w niejawnych obradach RBN w środę 11 lutego. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) poinformował, że była to "jednorazowa decyzja" szefa Kancelarii Prezydenta, Zbigniewa Boguckiego. Zgorzelski dodał, że jego zdaniem taka decyzja jest zgodna z prawem.

Przedmiot obrad RBN

Podczas posiedzenia RBN, jak relacjonował Piotr Zgorzelski, dyskutowano m.in. o realizacji Programu SAFE. Prezydent Karol Nawrocki zadawał pytania, które Zgorzelski określił jako "bardziej lub mniej szczegółowe, bardziej lub mniej zasadne". Na pytania prezydenta odpowiadali wicepremier Kosiniak-Kamysz oraz minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE.

Szczegóły Programu SAFE

Wicemarszałek Zgorzelski przekazał, że prezydent Nawrocki dowiedział się, na co rząd zamierza przeznaczyć środki z Programu SAFE. Zaznaczył, że Niemcy nie są beneficjentami programu w takim stopniu jak Polska, a "ponad 80 proc. tego pakietu finansowego trafi do polskich firm, które będą produkowały uzbrojenie dla Polski". Zgorzelski określił to jako "ważny, historyczny moment, jeżeli chodzi o zwiększenie budżetu na uzbrojenie".

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądało RBN 11 lutego:

22

Sonda Czy wybór prof. Cenckiewicza na szefa BBN to dobra decyzja? Tak Nie Nie wiem

Kwiatkowski: Nawrocki naraził polskich olimpijczyków. Promocja prywatnej marki „NOWROCKY”?! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pan @Cenckiewicz szef @BBN_PL nie ma dostępu do informacji niejawnych ze względu na trwające postępowanie sądowoadministracyjne. W związku z tym nie może być dopuszczony w jakimkolwiek trybie (nawet jednorazowej zgody) na posiedzenie, któremu nadano klauzulę niejawności.…— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) February 12, 2026