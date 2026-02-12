ABW zajmie się sprawą obecności Sławomira Cenckiewicza na RBN! Oficjalne oświadczenie

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-12 8:53

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma podjąć działania w związku z obecnością Sławomira Cenckiewicza, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, na niedawnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Informację tę przekazał Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Sławomir Cenckiewicz

i

Autor: ART SERVICE
  • Jacek Dobrzyński podkreśla, że Cenckiewicz nie posiada ważnego poświadczenia bezpieczeństwa ze względu na trwające postępowanie sądowoadministracyjne. ABW ma podjąć w tej sprawie działania.
  • Mimo braku dostępu do informacji niejawnych, Cenckiewicz uczestniczył w niejawnym posiedzeniu RBN dzięki jednorazowej decyzji szefa Kancelarii Prezydenta.
  • Podczas posiedzenia RBN dyskutowano o realizacji Programu SAFE, a prezydent zadawał pytania dotyczące przeznaczenia środków, z czego większość ma trafić do polskich firm zbrojeniowych.

Jacek Dobrzyński oświadczył, że Sławomir Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych, co wynika z trwającego postępowania sądowoadministracyjnego. W związku z tym, jego obecność na posiedzeniu o klauzuli niejawności jest kwestionowana. Dobrzyński podkreślił, że "lekceważenie prawa oraz próby manipulacji absolutnie nie zmienią stanu faktycznego, czyli braku ważnego poświadczenia". Zaznaczył również, że ABW "podejmie w tej sprawie stosowne czynności".

Pan Sławomir Cenckiewicz, szef BBN, nie ma dostępu do informacji niejawnych ze względu na trwające postępowanie sądowoadministracyjne. W związku z tym nie może być dopuszczony w jakimkolwiek trybie (nawet jednorazowej zgody) na posiedzenie, któremu nadano klauzulę niejawności. Lekceważenie prawa oraz próby manipulacji absolutnie nie zmienią stanu faktycznego, czyli braku ważnego poświadczenia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podejmie w tej sprawie stosowne czynności - napisał na Twitterze.

Z samego rana Donald Tusk zabrał głos. Ujawnił, co się działo na RBN

Mimo braku stałego dostępu do informacji niejawnych, Sławomir Cenckiewicz uczestniczył w niejawnych obradach RBN w środę 11 lutego. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) poinformował, że była to "jednorazowa decyzja" szefa Kancelarii Prezydenta, Zbigniewa Boguckiego. Zgorzelski dodał, że jego zdaniem taka decyzja jest zgodna z prawem.

Przedmiot obrad RBN

Podczas posiedzenia RBN, jak relacjonował Piotr Zgorzelski, dyskutowano m.in. o realizacji Programu SAFE. Prezydent Karol Nawrocki zadawał pytania, które Zgorzelski określił jako "bardziej lub mniej szczegółowe, bardziej lub mniej zasadne". Na pytania prezydenta odpowiadali wicepremier Kosiniak-Kamysz oraz minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE.

Szczegóły Programu SAFE

Wicemarszałek Zgorzelski przekazał, że prezydent Nawrocki dowiedział się, na co rząd zamierza przeznaczyć środki z Programu SAFE. Zaznaczył, że Niemcy nie są beneficjentami programu w takim stopniu jak Polska, a "ponad 80 proc. tego pakietu finansowego trafi do polskich firm, które będą produkowały uzbrojenie dla Polski". Zgorzelski określił to jako "ważny, historyczny moment, jeżeli chodzi o zwiększenie budżetu na uzbrojenie".

