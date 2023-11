Były minister Tuska zamieni areszt na europejskie salony. Rozmawialiśmy z synem Włodzimierza Karpińskiego

To Joanna Mucha (47 l.) była pierwsza w kolejce do objęcia mandatu europosła po Krzysztofie Hetmanie, wybrała jednak pracę w polskim Sejmie. Następny na liście Riad Haidar (72† l.), zmarł kilka miesięcy temu. W tej sytuacji do Brukseli wybiera się już Włodzimierz Karpiński. Polityk zamieni skromną więzienną kuchnię na popularne w sercu Unii mule i ostrygi. Otrzyma też potężną wypłatę. Uposażenie i dieta w PE wynoszą łącznie koło 65 tysięcy złotych miesięcznie. Do tego dochodzą inne liczne zwroty, dodatki i przywileje. Do Marszałek Sejmu złożył już, wymagane w takiej sytuacji, odręczne oświadczenie. - Jesteśmy pewni jego niewinności. Jest prawym człowiekiem i porządnym obywatelem. W ramach tak dysfunkcyjnego działania wymiaru sprawiedliwości i tak politycznego procesu, to jest jedyna metoda, żeby odzyskał wolność i mógł bronić się z wolnej stopy. Wyjście z aresztu i objęcie mandatu nie przerwie tego postepowania karnego. Jesteśmy przekonani, że swoją niewinność udowodni przed sądem. – tłumaczy nam Michał Karpiński, syn byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL. Minister Sprawiedliwości i Prokurator generalny, czyli Zbigniew Ziobro (53 l.) skomentował sprawę w mediach społecznościowych. - Będzie głosować w interesie Polski, czy w interesie większości proniemieckiej, która gwarantuje mu zachowanie unijnego immunitetu? - pyta retorycznie lider Suwerennej Polski. Co ciekawe, w podobnym tonie wypowiada się rzecznik PSL.- Trudno mi sobie wyobrazić żeby ktoś działał w interesie Polski, udając się z celi do Brukseli – twierdzi Miłosz Motyka (31 l.). Innego zdania jest za to Rafał Trzaskowski. - Tak funkcjonuje polskie prawo, tak funkcjonuje precedens, więc też nie ma co tego komentować – wyjaśnia prezydent stolicy. Karpiński od lutego przebywa w areszcie. Zatrzymano go w związku z tzw. aferą śmieciową. Usłyszał zarzuty korupcyjne związane z zawieraniem kontraktów na zagospodarowanie odpadów w Warszawie.

