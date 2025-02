Autor:

"Świat bez ciebie stał się gorszy". Wzruszające słowa byłej posłanki

"Kochał książki, podróże, orchidee i mnie. Barwnie opowiadał o swoich wojażach do prawie 100 krajów" - czytamy w nekrologu. Jak informuje Senyszyn, pogrzeb odbędzie się 15 lutego (w sobotę) o godzinie 12:00 na cmentarzu Witomińskim w Gdyni. Żegnaj Bolku! Świat bez ciebie stał sie gorszy" - czytamy m.in. w nekrologu.

Była posłanka dodała, że "życie poświęcił na pracę w wymiarze sprawiedliwości, wykształcił rzesze aplikantów (..).

O śmierci męża poinformowała 11 lutego. Jak wtedy napisała "Miałam szczęście przeżyć z Nim prawie 50 lat. Żegnaj Bolku!". Bolesław Senyszyn był sędzią i adwokatem. Prowadził kancelarię prawną w Gdyni. Prowadził m.in. sprawy dotyczące gruntów zabranych po wojnie. Reprezentował również Kampanię przeciw Homofobii.

Joanna i Bolesław Senyszyn rzadko występowali we dwójkę. Ale w jednym z nielicznych wspólnych wywiadów Bolesław Senyszyn powiedział, że ustalili, iż w ważnych sprawach decyzję podejmuje on, a w mniej ważnych jego żona, dodając żartem, że ważnych spraw nie było.

Joanna Senyszyn określała swoje małżeństwo jako "marynarskie". Tak wyjaśniała w jednym z wywiadów w kolorowym magazynie:

"To ja wypływałam do Warszawy, a mój mąż, niczym Penelopa, czekał na mnie w Gdyni. (...) Do nieobecności można się tak samo przyzwyczaić jak do obecności. Marynarskie małżeństwa są nawet trwalsze. Nie ma czasu się sobą nawzajem znudzić, a powroty są świętem" - mówiła w rozmowie z "Galą".

Małżeństwo Senyszyn było bezdzietne. Polityczka wielokrotnie podkreślała, że przed laty małżonkowie taką podjęli decyzję.

Joanna Senyszyn, była posłanka SLD, w styczniu ogłosiła, że zamierza wystartować w tegorocznych wyborach prezydenckich. W lutym PKW zarejestrowała jej komitet wyborczy.