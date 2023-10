Joanna Scheuring-Wielgus szczerze o tragedii sprzed lat. To łamie serce!

Wyznanie podczas debaty wyborczej

Podczas poniedziałkowej debaty w TVP nastąpiła przejmująca chwila. Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus przedstawiając program wyborczy Lewicy mówiła dużo o bezpieczeństwie. - Bezpieczna Polska to także bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wiem co mówię, sama straciłam męża w wypadku drogowym. Zostałam wdową z dzieckiem. Tak jak dwa tysiące osób w zeszłym roku, o dwa tysiące za dużo - przyznała posłanka Lewicy, po czym zawiesiła głos.

Tragedia podczas powrotu do domu

Więcej o swojej tragedii Scheuring-Wielgus opowiedziała „Super Expressowi”. - Miałam 29 lat, miałam trzyletniego synka, stało się to wszystko tak nagle. To był 2001 rok, sierpień. Wszystko działo się pod Toruniem. Mój mąż wracał do domu i stało się. O godz. 16 zapukała do mnie policja poinformować mnie, że mój mąż nie żyje – mówi nam Joanna Scheuring-Wielgus.

Duże wsparcie rodziny

Dlaczego wspomniała o tym podczas debaty? - Bo wstrząsnęła mną historia wypadku na autostradzie w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Wiem, co to znaczy stracić bliską osobę – wyjaśnia posłanka. - To wydarzenie przewartościowało całe moje życie i myślenie o nim. Ani nie planowałam drugiego małżeństwa ani kolejnych dzieci. Miałam bardzo duże wsparcie w rodzinie po stracie męża. Dopiero cztery lata temu, a 16 lat po śmierci Jacka po raz pierwszy zajrzałam w kartony, gdzie miałam odłożone jego rzeczy, bo nie byłam wcześniej w stanie tego zrobić. To była bolesna chwila. Mój najstarszy 25-letni syn, wygląda identycznie jak mój pierwszy mąż – wzrusza się na koniec Joanna Scheuring-Wielgus.