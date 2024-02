i Autor: Czarek Sokolowski/AP; Piotr Grzybowski/Super Express

Wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą [RELACJA]

Prezydent Andrzej Duda od czasu do czasu udziela wywiadów największym stacjom telewizyjnym oraz gazetom. Jednak już dawno nie był sytuacji, by prezydent pojawił się w programie internetowym. Właśnie w piątek wieczorem o godz. 20 na Kanale Zero na You Tube zostanie wyemitowany wywiad z Andrzejem Dudą.