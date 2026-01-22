Wywiad Nawrockiego w Davos dla CNBC. Prezydent ostrzega przed Rosją

Mocne Słowa w Davos: Rosja Pozostanie Zagrożeniem

Prezydent Karol Nawrocki, goszczący na prestiżowym forum w szwajcarskim Davos, w rozmowie z telewizją CNBC nie pozostawił złudzeń co do przyszłych intencji Kremla. Podkreślił, że nawet ewentualne zawarcie pokoju między Moskwą a Kijowem nie zakończy imperialnych dążeń Rosji, które stanowią fundamentalne wyzwanie dla całego kontynentu.

„Niezależnie od tego, czy pokój z Ukrainą zostanie podpisany, czy nie, Rosja pozostanie zagrożeniem dla Europy. Myślę, że nadal będzie atakować inne kraje” – stwierdził jednoznacznie prezydent.

Słowa te są wyraźnym sygnałem dla zachodnich partnerów, by nie ulegać iluzji, że zakończenie walk w Ukrainie automatycznie przywróci stabilność na wschodniej flance NATO.

Nawrocki zaznaczył, że dla Polski rosyjskie zagrożenie nie jest jedynie teoretyczną koncepcją, ale codzienną rzeczywistością. Wskazał na konkretne przykłady wrogich działań, z którymi mierzy się nasz kraj.

„Widzimy to na Morzu Bałtyckim, w presji na nasze granice, atakach na infrastrukturę, naruszeniach naszej przestrzeni powietrznej. Polska jest państwem wschodniej flanki NATO i my w Polsce także doświadczamy skutków wojny na Ukrainie” – podkreślił

Odpowiedź Zachodu: Zbrojenia i Solidarność

W ocenie prezydenta jedyną skuteczną odpowiedzią na permanentne zagrożenie ze strony Moskwy jest budowanie siły militarnej i jedności sojuszniczej. Nawrocki wezwał kraje zachodnie do intensyfikacji przygotowań na potencjalną konfrontację, która, jak ostrzegł, może nadejść w niedalekiej przyszłości.

„Musimy się na to przygotowywać, gromadząc broń, zwiększając nasze zdolności obronne oraz budując solidarność, bo konflikt z Rosją jest możliwy w niedalekiej przyszłości” – alarmował polski przywódca.

To wezwanie do działania jest spójne z długoterminową strategią Polski, polegającą na modernizacji armii i wzmacnianiu sojuszy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Polska na Pierwszej Linii Frontu: Od Hubu Logistycznego po Odbudowę Ukrainy Prezydent Nawrocki w wywiadzie dla CNBC mocno zaakcentował strategiczną rolę, jaką Polska odgrywa od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Zapewnił, że niezależnie od bieżących relacji politycznych, status Polski jako kluczowego zaplecza dla Kijowa pozostaje nienaruszony.

„Polska od 2022 roku pomaga Ukrainie. Mamy milion Ukraińców w Polsce. Ponad 90 proc. światowej pomocy dla Ukrainy idzie przez Jasionkę i bez względu na moje osobiste relacje z prezydentem Zełenskim, to się nie zmienia” – powiedział Nawrocki.

Te dane dobitnie pokazują, jak kluczowa jest rola Polski w pomocy Ukrainie i jej infrastruktura dla międzynarodowego wsparcia.

Rola Polski w Powojennej Rzeczywistości

Patrząc w przyszłość, prezydent zarysował ambitną wizję zaangażowania Polski w proces powojennej rekonstrukcji Ukrainy. Podkreślił, że unikalne położenie geograficzne i dotychczasowa rola logistyczna naturalnie predestynują nasz kraj do odegrania centralnej roli w tym historycznym przedsięwzięciu.

„Nie da się odbudować Ukrainy bez zaangażowania Polski i polskich firm. Polska jest na wielu polach hubem – dla gazu ze Stanów Zjednoczonych do naszego terminala na Morzu Bałtyckim, z drugiej strony dla pomocy w Jasionce. Nasz kraj jest w sercu Europy i chcemy w związku z naszym położeniem topograficznym odegrać rolę w odbudowie Ukrainy. To jest przedmiot moich rozmów z prezydentem Zełenskim” – zaznaczył.

Kwestia Grenlandii: Nawrocki Dystansuje się od Działań Militarnych

W rozmowie poruszono również głośny w ostatnich dniach temat napięć wokół Grenlandii. Prezydent Karol Nawrocki zajął w tej sprawie wyraźnie stonowane stanowisko, opowiadając się za rozwiązaniami dyplomatycznymi i krytykując eskalacyjne gesty niektórych sojuszników.

„Ta kwestia zostanie rozwiązana na niwie dyplomatycznej bez niepotrzebnych ruchów, które widzimy ze strony niektórych europejskich państw” – stwierdził.

Nawrocki podkreślił, że Polska świadomie powstrzymała się od wysyłania swoich żołnierzy, uznając, że takie działania prowadzą jedynie do wzrostu napięcia. Wskazał, że priorytetem Europy i świata pozostaje agresja Rosji.

„Musimy dyskutować o pokoju na Ukrainie i agresji Federacji Rosyjskiej. To jest realny problem” – dodał, jasno hierarchizując wyzwania dla globalnego bezpieczeństwa.

Apel o Dialog z Waszyngtonem

Na zakończenie wątku grenlandzkiego, prezydent zaapelował o ścisły dialog ze Stanami Zjednoczonymi, przypominając o ich fundamentalnej roli w architekturze światowego bezpieczeństwa. Podkreślił, że celem sojuszników nie powinna być eskalacja, lecz znalezienie rozwiązania, które uwzględni oczekiwania Waszyngtonu.

„Naszym celem nie powinna być eskalacja, ale rozmowa o tym, jak rozwiązać kwestię Grenlandii, żeby odpowiedzieć na oczekiwania Stanów Zjednoczonych, które są największym płatnikiem w NATO i gwarantem światowego bezpieczeństwa w ramach wartości, które wyznajemy, czyli wolności, demokracji i niepodległości” – skonkludował Nawrocki.

Poniżej galeria zdjęć: Karol Nawrocki - Davos

