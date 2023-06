Wypadek rządowej kolumny na Podlasiu! Dzieci trafiły do szpitala

Mentzen: "ZUS to jest największa piramida finansowa w Polsce". Konfederacja ogłosiła swój program

Rzecznik Komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Piotr Chojnowski powiedział PAP, że jednego z rannych policjantów do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, drogi z policjantów został odwieziony do szpitala karetką. Dwoje rannych w wypadku dzieci - nastolatek i młodsze dziecko z rodzicami również trafiło do szpitala.

Jak ustaliła reporterka RMF FM jeden z funkcjonariuszy jest nieprzytomny. Najbardziej poszkodowani w wypadku są właśnie policjanci. - To na nich skupia się uwaga pogotowia ratunkowego - mówi mł. bryg. Piotr Chojnowski, rzecznik prasowy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Jak informuje Polska Policja, jeden z funkcjonariuszy doznał złamania miednicy i żeber. Pasażerowie podróżujący osobową mazdą nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

Na miejsce wysłano sześć zastępów Państwowej Straży Pożarnej, dwie karetki pogotowia i jeden śmigłowiec.

W rządowej kolumnie jechał premier?

Ze wstępnych informacji strażaków wynika, że do wypadku doszło na drodze Sokoły-Jeżewo. Podlaska policja przekazała na razie bardzo mało informacji. Wiadomo tylko, że droga jest w tym miejscu zablokowana. Strażacy nie podają o przejazd jakiej kolumny rządowej chodzi.

Wiadomo, że Mateusz Morawiecki wraz z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem złożyli w niedzielę wizytę w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym. Wystąpili też na konferencji prasowej w Krynkach na Podlasiu, tuż przy polsko-białoruskiej granicy. Szef rządu podziękował wojskowym za ich służbę i przeprosił za zachowania „polityków PO i sprzyjających im celebrytów” podczas kryzysu na granicy z Białorusią.

Nikt poza policjantami z kolumny nie odniósł obrażeń, bezpieczeństwo przewożonych osób zostało zachowane. W chwili obecnej pracujemy na miejscu, wyjaśniamy przyczynę zjechania samochodu mazda na przeciwległy pas i oczywiście trzymamy ✊🏻✊🏻 za zdrowie naszych policjantów.— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) June 25, 2023