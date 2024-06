i Autor: PAP/Radek Pietruszka

Z rządu Tuska do Brukseli?

Wyniki wyborów europejskich 2024. Czy Marcin Kierwiński zostanie europosłem?

Wyniki wyborów europejskich 2024. Kandydatem PiS w okręgu numer 4 obejmującym Warszawę i część województwa mazowieckiego był Marcin Kierwiński, który z listy Koalicji Obywatelskiej startował z miejsca numer 1. Choć ledwie w grudniu został on szefem MSWiA w rządzie Donalda Tuska, to już pół roku później może się przenieść do Brukseli. Czy Marcin Kierwiński otrzymał wystarczającą liczbę głosów, by zostać europosłem i otrzymać mandat?