Wyniki wyborów do europarlamentu 2024. Kto uzyskał mandat w okręgu numer 3 obejmującym: woj. warmińsko-mazurskiej i woj. podlaskie?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego okręg numer 3 obejmuje część województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie startował Maciej Wąsik. Kto uzyskał mandat w okręgu numer 3? Nie ma jeszcze oficjalnych danych PKW, ale gdy tylko pojawią się pierwsze wyniki podamy je i okaże się, jak poradził sobie w wyborach do PE Maciej Wąsik. Najpewniej zostanie europosłem.

Czy Maciej Wąsik został europosłem? Konkurencja była poważna

Czy Maciej Wąsik został europosłem w okręgu numer 3. To okręg obejmujący województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie. To pierwszy raz, gdy Maciej Wąsik ma szansę stać się europosłem. Wcześniej pracował jako: w latach 2006–2009 zastępca szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, poseł na Sejm VIII, IX i X kadencji (2015–2023), w latach 2015–2019 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w latach 2015–2023 sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, w latach 2019–2023 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na początku 2024 roku doszło do tego, że Wąsik został zatrzymany, a potem wylądował w zakładzie karnym koło Ostrołęki. Jednak po dwóch tygodniach dzięki ułaskawieniu przez prezydenta Andrzeja Dudę, wyszedł na wolność. Trafił za kraty w związku z wyrokiem dotyczącym sprawy sięgającej jeszcze 2006 roku.

Na liście PiS w okręgu numer 3 byli też m.in. Karol Karski i Adam Andruszkiewicz, Iwona Arent czy Olga Semeniuk-Patkowska. Jedynki konkurencyjnych list to walczące o mandat z okręgu numer 3 to: Jacek Protas (KO), Paweł Zalewski (Trzecia Droga), Piotr Lisiecki (Konfederacja), Bożena Przyłuska (Lewica).

Wyniki wyborów do parlamentu europejskiego 2024. Frekwencja

Znane są wstępne, pierwsze sondażowe wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jak wynika z danych przekazanych przez PKW frekwencja na godz. 17:00 w wyborach do PE 2024 wyniosła: 28,2 proc.

Która partia wygrała wybory do europarlamentu 2024? Z pierwszych sondażowych danych exit poll wynika, że w Polsce wybory do europarlamentu wygrała partia: KO.