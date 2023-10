i Autor: D. Piątkowski

wybory 2023

Wyniki wyborów do Senatu 2023. Są pierwsze wyniki głosowania do Senatu! Jaki będzie podział mandatów?

ago | PAP 7:50 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Trwa liczenie głosów w wyborach do Senatu 2023. W niedzielę, 15 października odbyło się głosowanie do Sejmu i Senatu. Z okręgów wyborczych wciąż spływają najnowsze wyniki. Przypomnijmy - senat to izba, w której zasiada 100 senatorów wybieranych w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych. Kto uzyskał mandat?