i Autor: PAP/Leszek Szymański

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wyniki late poll: PiS coraz bliżej KO, Konfederacja trzecia

zpl 7:20

Za nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Wszystko wskazuje na to, że po zwycięstwo sięgnie Koalicja Obywatelska, która wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość o blisko dwa punkty procentowe. Trzecie miejsce - dla Konfederacji. Oto wyniki late poll wyborów do Parlamentu Europejskiego.