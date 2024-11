Wylot Dudy do USA nie był organizowany? Kancelaria Prezydenta wyjaśnia

Kancelaria Prezydenta zaprzecza jakoby organizowała przelot Andrzeja Dudy do USA

W sobotę Onet napisał o przygotowaniach do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, gdzie miałby się on spotkać z prezydentem elektem USA Donaldem Trumpem. Według portalu w USA byli już dwaj prezydenccy ministrowie — Marcin Mastalerek i Wojciech Kolarski – którzy dopinali szczegóły wizyty.

Zapytana o te doniesienia Paprocka zaprzeczyła.

- Nie było organizacji wizyty - zastrzegła.

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP przyznała, że jeżeli Andrzej Duda otrzyma zaproszenie od prezydenta elekta, to na pewno dojdzie do spotkania.

- To nie jest ani pierwsza, ani - mam nadzieję - ostatnia wizyta w ramach budowania świetnych relacji pomiędzy ośrodkiem prezydenckim i administracją byłego i przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast kwestie techniczne, które były uzgadniane z pułkiem transportowym nagle się stały jakimś gorącym tematem - stwierdziła.

Podkreśliła, że KPRP nie organizowała przelotu ani nie zgłaszała zapotrzebowania na lot, a jedynie pytała o warunki techniczne przelotu.

Czy prezydent Andrzej Duda poleci do USA spotkać się z Donaldem Trumpem

Dopytywana czy w najbliższym czasie prezydent poleci do USA Paprocka przekazała, że w niedzielę Andrzej Duda będzie wręczał nominacje generalskie a w poniedziałek weźmie udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Informację, że wizyta prezydenta w USA nie była organizowana potwierdził w niedzielę w programie "Kawa na Ławę" w TVN24 szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Mieszko Pawlak.

- Nie były organizowane żadne przeloty, nie była organizowana żadna wizyta w taki sposób, jak to było opisane - zapewnił.

Według Pawlaka "niewykluczone, że w najbliższym czasie taki kontakt czy rozmowa się odbędzie".

- Natomiast urzędnicy kancelarii podejmowali pewne działania analizujące jak by to mogło wyglądać, jaka byłaby długość przelotu i tak dalej - w taki nieformalny sposób sprawdzający na przyszłość. Ale to tylko tyle, no bo trzeba być gotowym - mówił.

Zastrzegł, że informacje o wylocie, który miał się odbyć w piątek wieczorem to "absolutna nieprawda".

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej przekazał, że na razie nie odbyła się także rozmowa telefoniczna pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a prezydentem elektem Donaldem Trumpem.

